MSB: "Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı 'Seçkin Gözlemci Günü' yarın...
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MSB: "Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı 'Seçkin Gözlemci Günü' yarın...

MSB: "Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı 'Seçkin Gözlemci Günü' yarın gerçekleştirilecek" Milli Savunma Bakanlığı, Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde başarıyla devam ettiğini ve Tatbikatın "Seçkin Gözlemci Günü"...

12.09.2020 20:59 | Son Güncelleme: 12.09.2020 21:06

MSB: "Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı 'Seçkin Gözlemci Günü' yarın gerçekleştirilecek"

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde başarıyla devam ettiğini ve Tatbikatın "Seçkin Gözlemci Günü" yarın icra edileceğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı arasında karşılıklı eğitim, iş birliği ve birlikte çalışabilirliği geliştirmek üzere Birleşik, Müşterek ve Fiili olarak icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde devam etmektedir. Tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü Pazar günü (yarın) gerçekleştirilecektir" ifadelerine yer verildi.

MSB: 'Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı 'Seçkin Gözlemci Günü' yarın...

Kaynak: İHA

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