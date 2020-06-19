Son dakika haber | MSB: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi
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Son dakika haber | MSB: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Bir son dakika haberine göre MİLLİ Savunma Bakanlığı, Haftanin bölgesinde devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Son dakika haber | MSB: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi
19.06.2020 14:54 | Son Güncelleme: 19.06.2020 15:26

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Haftanin bölgesinde devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Kahraman Komandolarımız, 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.

  


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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