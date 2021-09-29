Son dakika haber: MSB: 'Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım operasyon bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı terörist ile Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li... - Haberler
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Son dakika haber: MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım operasyon bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı terörist ile Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber: MSB:

Edinilen son dakika gelişmesine göre MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım operasyon bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı terörist ile Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

FIRAT, MALATYA (İHA) - MSB: " Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım operasyon bölgesinde tespit edilen 1 Pkk'lı terörist ile Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." - ANKARA

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Haber: Son dakika haber: MSB: 'Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım operasyon bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı terörist ile Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li... - Haberler
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