Son dakika... "Mozart" gemisinde hayatını kaybeden Azerbaycanlı çalışanın cenazesi Türkiye'ye getirildi
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Son dakika... "Mozart" gemisinde hayatını kaybeden Azerbaycanlı çalışanın cenazesi Türkiye'ye getirildi

27.01.2021 05:17 | Son Güncelleme: 27.01.2021 05:34

Son dakika haber: Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan Mozart gemisinin mürettebatından Azerbaycan uyruklu Ferman İsmailov'un cenazesi İstanbul'a getirildi.

Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan Mozart gemisinin mürettebatından Azerbaycan uyruklu Ferman İsmailov'un cenazesi İstanbul'a getirildi.

Gabon'un başkenti Librevil'den kalkan ve İstanbul seferini yapan Türk Hava Yollarının (THY) TK589 sayılı tarifeli uçağı saat 04.30 sıralarında, İstanbul Havalimanı'na indi. Uçağın kargo bölümünden alınan Azerbaycan uyruklu Ferman İsmailov'un cenazesi, nakil aracına konuldu.

Cenazenin, THY'nin İstanbul-Bakü seferini yapan uçakla saat 07.30'da Azerbaycan'a gönderileceği bildirildi.

Liberya bayraklı "Mozart" isimli gemi, 23 Ocak'ta Nijerya'nın Lagos kentinin yaklaşık 180 mil açığında deniz haydutlarının saldırısına uğramıştı. Lagos'tan Güney Afrika'nın Cape Town kentine ilerleyen gemideki 19 kişilik mürettebattan 15'i kaçırılmış, Azerbaycan uyruklu bir kişi öldürülmüştü. Gemi, üç personelle Gabon'un Port-Gentil Limanı'na hareket etmişti.

Son dakika... 'Mozart' gemisinde hayatını kaybeden Azerbaycanlı çalışanın cenazesi Türkiye'ye getirildi
Son dakika... 'Mozart' gemisinde hayatını kaybeden Azerbaycanlı çalışanın cenazesi Türkiye'ye getirildi
Son dakika... 'Mozart' gemisinde hayatını kaybeden Azerbaycanlı çalışanın cenazesi Türkiye'ye getirildi
Son dakika... 'Mozart' gemisinde hayatını kaybeden Azerbaycanlı çalışanın cenazesi Türkiye'ye getirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ

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