Mozambik'te kan donduran görüntüler! Askerler bir kadını sopayla dövdü, sonra öldürdü
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Mozambik'te kan donduran görüntüler! Askerler bir kadını sopayla dövdü, sonra öldürdü

Doğu Afrika'da bulunan Mozambik'in kuzeyindeki Cabo Delgado bölgesinde askeri üniformalı grubun, çıplak bir kadını sopayla dövdükten sonra kurşuna dizer gibi silahla öldürmesi tepkilere neden oldu.

15.09.2020 18:27 | Son Güncelleme: 16.09.2020 09:31

Mozambik'in Cabo Delgado bölgesinde askeri üniformalı grubun bir kadını vahşice öldürmesi ülke gündemine oturdu. O anların görüntüleri çeşitli insan hakları grupları tarafından paylaşıldı. Tepki çeken görüntülerde yolda çıplak halde bulunan silahsız bir kadının askeri üniformalılar tarafından önce sopayla dövüldüğü sonra da silahla ateş edilerek öldürüldüğü kameraya yansıdı. Kadının terör örgütü mensubu olduğu iddia edilirken, askeri üniformalı grubun ise terör örgütü DEAŞ ile mücadele eden birliklerden olduğu öne sürüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Mozambik Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, görüntüler "korkunç" olarak nitelendirildi. Söz konusu kişilerin ordu mensubu olup olmadığına yönelik bir bir bilgi paylaşıldı. Açıklamada kadının vahşice öldürülmesi kınanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Ülkedeki birçok insan hakları gruplarından da cinayete yönelik kınama mesajları geldi.

New York merkezli İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden Zenaida Machado da yaptığı açıklamada, bu tür eylemlerin askerler tarafından işlenmesinin halkta güvensizlik oluşturduğu ve isyancı grupların söylemlerini güçlendirdiğini ifade ederek soruşturma açılması çağrısında bulundu.

Mozambik'te kan donduran görüntüler! Askerler bir kadını sopayla dövdü, sonra öldürdü

BÖLGEDE TERÖR ÖRGÜTLERİ İLE 3 YILDIR MÜCADELE EDİLİYOR

Mozambik, 3 yıldır kuzey kesiminde terör örgütü DEAŞ bağlantılı olduğu belirtilen silahlı gruplar ile mücadele ediyor. Silahlı gruplar, son 3 yılda bölgedeki köy ve kasabalara çok sayıda gerçekleştirerek bin 500'den fazla kişiyi öldürdü ve en az 250 bin kişiyi de göç etmeye zorladı. Söz konusu gruplar, ülkenin kuzeyindeki Mocimboa da Praia Limanı'nın kontrolünü de Ağustos ayında ele geçirirken, grubun Eş-Şebab olarak isimlendirildiği ifade ediliyor.

Cabo Delgado bölgesi, Afrika'nın en büyük sıvılaştırılmış doğal gaz projelerinden birine ev sahipliği yapmasıyla da büyük öneme sahip.

Mozambik'te kan donduran görüntüler! Askerler bir kadını sopayla dövdü, sonra öldürdü

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (3)
OFFFF: Allah bin türlü belanızı versin . Çaresiz bir kadını keyfi öldürüyorlar resmen . Cehenneme kalmasın yanmanız bu dünyada cayır cayır yanın inşallah
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BATTALGAZİ44: TEK KELİME İLE VAHŞİLİK YAMYAMLIK, ACİLEN O ÜLKEYE MEDENİYET GÖTÜRÜLMELİ SÖMÜRMEK İÇİN DEĞİL İNSAN GİBİ YAŞAMALARINI SAĞLAMAK İÇİN
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ASİ: Bunlar insan olamaz.
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