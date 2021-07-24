Son dakika haber! Motosikletiyle 180 metrelik uçurumdan yuvarlanan sürücü öldü
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Son dakika haber! Motosikletiyle 180 metrelik uçurumdan yuvarlanan sürücü öldü

Son dakika haber! Motosikletiyle 180 metrelik uçurumdan yuvarlanan sürücü öldü
Demirören Haber Ajansı / Levent Yenigün - Haberler | Güncel

Son dakika haber... ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde, motosikletiyle 180 metrelik uçurumdan yuvarlanan Cengizhan Tutka (36) yaşamını yitirdi.

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde, motosikletiyle 180 metrelik uçurumdan yuvarlanan Cengizhan Tutka (36) yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Sazak Koyu- Adrasan yolunda meydana geldi. Cengizhan Tutka iddiaya göre, kullandığı 07 K 6242 plakalı motosikletle karşı yönden gelen araca yol vermek isterken, kontrolünü yitirip, yaklaşık 180 metrelik uçurumdan denize kadar yuvarlandı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Uçurumdan inen ekipler Cengizhan Tutka'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Tutka'nın cenazesi tekne ve bot yardımı ile Adrasan sahiline çıkarıldı, ardından da Kemer'e gönderildi.

Kazayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.


- Antalya
Son dakika haber! Motosikletiyle 180 metrelik uçurumdan yuvarlanan sürücü öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Levent Yenigün

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