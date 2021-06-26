Son dakika haber! Motosiklet tutkunları ve narkotik polisleri, uyuşturucuyla mücadele etkinliği düzenledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber! Motosiklet tutkunları ve narkotik polisleri, uyuşturucuyla mücadele etkinliği düzenledi

Anadolu Ajansı / İbrahim Saykılı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Ankara Harley Davidson HOG Motor Grubu üyeleri ile Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü dolayısıyla farkındalık etkinliği düzenledi.

Ankara Harley Davidson HOG Motor Grubu üyeleri ile Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü dolayısıyla farkındalık etkinliği düzenledi.

Motor grubu üyeleri ile emniyet personeli, bir araya geldikleri Armada Alışveriş Merkezinden hareket ederek şehir turu yaptı.

Ankara Kalesi önünde grup adına açıklama yapan Alper Ok, "Geleceğimiz için el ele" ve "Uyuma harekete geç" sloganıyla, uyuşturucuyla mücadele adına emniyet personeliyle hareket ettiklerini söyledi.

"Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımına hayır diyoruz"

Uyuşturucuyla mücadele konusunda özellikle çocuklar ve gençlerin korunmasının önemine değinen Ok, şunları kaydetti:

"Motorlarımızın sesi bugün sizin sesiniz. 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımına hayır.' diyoruz. Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımına karşı farkındalık yaratmak istiyoruz. Bağımlılıkla mücadele konusuna emniyetimizle el ele vererek dikkati çekmek istiyoruz. Unutmayınız ki çocuklarımız bizim geleceğimizdir. Onların yanında olalım, onlara sahip çıkalım. Uyuşturucu konusunda da mücadeleye devam edelim."

Etkinlik kapsamında Ankara Kalesi'nin girişine "Bir kereden çok şey ölür" ve "Ölümün başlangıcı madde, maddenin başlangıcı yanlış arkadaş" yazılı pankartlar asıldı.

Son dakika haber! Motosiklet tutkunları ve narkotik polisleri, uyuşturucuyla mücadele etkinliği düzenledi
Son dakika haber! Motosiklet tutkunları ve narkotik polisleri, uyuşturucuyla mücadele etkinliği düzenledi
Son dakika haber! Motosiklet tutkunları ve narkotik polisleri, uyuşturucuyla mücadele etkinliği düzenledi
Son dakika haber! Motosiklet tutkunları ve narkotik polisleri, uyuşturucuyla mücadele etkinliği düzenledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Saykılı

Tellaklar hamamların kapalı olmasını peştemallarıyla protesto etti
Tellaklar hamamların kapalı olmasını peştemallarıyla protesto etti
'Bataklık' soruşturmasında iddianame düzenlendi
'Bataklık' soruşturmasında iddianame düzenlendi
ESENYURT'TA JİGOLOLUK VAADİYLE DOLANDIRICILIK YAPAN ŞÜPHELİLERE OPERASYON
ESENYURT'TA JİGOLOLUK VAADİYLE DOLANDIRICILIK YAPAN ŞÜPHELİLERE OPERASYON
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden İlham Aliyev Muharrem İnce Mehmet Nuri Ersoy Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Seda Sayan Burak Özçivit Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Mert Müldür Yiğit Şardan Aziz Yıldırım Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber! Motosiklet tutkunları ve narkotik polisleri, uyuşturucuyla mücadele etkinliği düzenledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.6.2021 17:11:30. #1.16#

title