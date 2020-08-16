Son dakika haber... Motosiklet kazasında hayatını kaybeden polis, toprağa verildi
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Son dakika haber... Motosiklet kazasında hayatını kaybeden polis, toprağa verildi

Son dakika gündem haberi... MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, motosikletiyle yaptığı kazada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 5 gün sonra yaşamını yitiren özel harekat polisi Cemil Sivrikaya (25), gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Son dakika haber... Motosiklet kazasında hayatını kaybeden polis, toprağa verildi
16.08.2020 17:16 | Son Güncelleme: 16.08.2020 17:20

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, motosikletiyle yaptığı kazada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 5 gün sonra yaşamını yitiren özel harekat polisi Cemil Sivrikaya (25), gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Özel Harekat polisi Cemil Sivrikaya, 9 Ağustos'ta Tahir Ün Caddesi'nde motosikletiyle kaza yapıp, yaralandı. Ağır yaralı Sivrikaya, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Sivrikaya, Yoğun Bakım Ünitesi'nde 5 günlük yaşam mücadelesini, doktorların müdahalesine rağmen 14 Ağustos'ta kaybetti. Bekar olan Sivrikaya'nın ölümü yakınları ve sevenlerini yasa boğdu.

Sivrikaya'nın bugün yakınları tarafından alınan cenazesi öğlen Akhisar Millet Camii'ne getirildi. Burada düzenlenen cenaze törenine Manisa İl Emniyet Müdürü Ömer Ulusoy, Akhisar İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, Sivrikaya'nın ailesi ve yakınları, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.

Kılınan namazın ardından Sivrikaya'nın bir süre meslektaşlarının omzunda taşınan üzerine Türk bayrağı örtülü tabutu cenaze aracına konuldu. Sivrikaya'nın cenazesi Akhisar Yeni Mezarlığa götürülüp, gözyaşları içinde toprağa verildi.


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Kaynak: DHA

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