Son dakika haber! MİT ve TSK'nın Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ( Tsk ) Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonda 3 PKK/KCK mensubu etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT ve TSK tarafından 27 Eylül'de Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 3 PKK/KCK mensubu etkisiz hale getirildi.