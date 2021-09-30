Son dakika haber! MİT ve TSK'nın Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi - Haberler
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Son dakika haber! MİT ve TSK'nın Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi

AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Güncel
Son dakika haber! MİT ve TSK'nın Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haber... Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonda 3 PKK/KCK mensubu etkisiz hale getirildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ( Tsk ) Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonda 3 PKK/KCK mensubu etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT ve TSK tarafından 27 Eylül'de Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 3 PKK/KCK mensubu etkisiz hale getirildi.

AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Son Dakika Haberleri
MİT ve TSK tarafından Irak'ın kuzeyindeki Metina'da düzenlenen operasyonda 3 PKKKCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

MİT ve TSK tarafından Irak'ın kuzeyindeki Metina'da düzenlenen operasyonda 3 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

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Haber: Son dakika haber! MİT ve TSK'nın Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi - Haberler
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