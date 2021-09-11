Son dakika haber! MİT Başkanlığı koordinesiyle yapılan FETÖ operasyonunda 10 gözaltı

Adana merkezli MİT Başkanlığı koordinesiyle 10 ilde yapılan FETÖ/PDY operasyonunda 10 şahıs gözaltına alındı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığı koordinesiyle FETÖ/PDY silahlı terör örgütü işbirlikçilerinin tespit edilmesine ve faaliyetlerinin ortaya çıkarılması amacıyla Adana merkezli Adıyaman, Ankara, Mersin, Malatya, Gaziantep, Şanlıurfa, Siirt, Van, Trabzon illerinde operasyon gerçekleşti.

Yapılan operasyon sonucunda; FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün öğrenci evlerinde ev ablalığı yapan ve evlerinde kaldıkları tespit edilen toplam 10 şahıs FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yakalanarak Cumhuriyet Savcısının talimatı ile gözaltına alındı. - ADANA

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