Son dakika haber... Mısır tarlasına kenevir baskınında bir kişi gözaltına alındı
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Son dakika haber... Mısır tarlasına kenevir baskınında bir kişi gözaltına alındı

Son dakika haber... Mısır tarlasına kenevir baskınında bir kişi gözaltına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde mısır tarlasına düzenlenen baskında boyları yaklaşık 3 metre olan 21 kök kenevir ele geçirildi.

Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde mısır tarlasına düzenlenen baskında boyları yaklaşık 3 metre olan 21 kök kenevir ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, operasyon Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Başmakçı İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından yapıldı. Aldıkları bir istihbarat üzerine harekete geçen ekipler ilçedeki bir mısır tarlasına baskın düzenledi. Baskında ekipler boyları 2-2,70 santimetre arasında değişen 21 kök kenevir ele geçirildi. Operasyonun ardından Ferhat K. (44), isimli şahıs gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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