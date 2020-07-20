Mısır Meclisi, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkereyi onayladı
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Mısır Meclisi, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkereyi onayladı

Mısır Meclisi, Libya'da uluslararası toplum tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin herhangi bir talebi olmamasına rağmen Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye ülkeye askeri müdahale konusunda yetki verdi. Verilen yetkinin Sisi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın görüştüğü aynı gün içinde olması dikkat çekti.

Mısır Meclisi, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkereyi onayladı
20.07.2020 20:29 | Son Güncelleme: 20.07.2020 21:48

Mısır Meclisi, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye "ülkenin ulusal güvenliğini sağlamak için gerekli tüm önlemleri alma yetkisi verilmesi" yönündeki öneriyi onayladı.

Mısır'ın devlet gazetelerinden Cumhuriyet'in haberine göre, Mısır Meclis Başkanı Ali Abdulal başkanlığında bugün yapılan gizli oturumda, "Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye Mısır ulusal güvenliğini sağlamak için gerekli tüm önlemleri alma" yetkisi verildi.

Haberde, oturumda Savunma Bakan Yardımcısı General Memduh Şahin'in de hazır bulunduğu ifade edildi.

Sisi yönetimine yakınlığıyla bilinen Milletvekili Mustafa Bekri dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Mısır Meclisinin Cumhurbaşkanı Sisi'ye Libya'ya askeri müdahale konusunda yetki verilmesi konusunu görüşmek üzere pazartesi günü toplanacağını" duyurmuştu.

LİBYA HÜKÜMETİNİN TALEBİ OLMADI

Uluslararası toplum tarafından tanınan Libya hükümetinin Mısır'dan herhangi bir talebi olmamasına rağmen, ülkenin doğundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter yanlısı Tobruk Temsilciler Meclisinden geçen hafta yapılan açıklamada Mısır'ın askeri müdahalesinden bahsedilmişti.

Akile Salih'in başkanlığını yaptığı Tobruk Meclisinin açıklamasında, "Eğer Mısır hükümeti, Libya ve Mısır'ın güvenliği konusunda bazı tehlikeler görüyorsa, bölgedeki ulusal güvenliği sağlamak için Mısır ordusunun askeri müdahalesinden memnuniyet duyarız." ifadelerini kullanmıştı.

TRUMP VE SİSİ TELEFONDA LİBYA MESELESİNİ GÖRÜŞTÜ

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve ABD Başkanı Donald Trump, telefonda Libya'daki gelişmeleri değerlendirdi.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, iki lider görüşmede Libya'da güvenlik, devlet kurumlarının korunması ve yabancı varlığı gibi farklı konuları ele aldı. Sisi, Mısır'ın Libya'nın istikrarını merkeze alan stratejik ve sabit tutumunu hatırlattı.

Trump ise, Libya krizinin bölgeye olan olumsuz etkilerinin farkında olduğunu dile getirerek, Mısır'ın siyasi çözüm konusundaki gayretlerinden övgüyle bahsetti. Açıklamada iki liderin Libya'da ateşkesi daimi hale getirme ve gerilimi tırmandırmama konularında fikir birliğine vardığı da kaydedildi.

Görüşmenin, Mısır Meclisi'nin Sisi'ye Libya'ya askeri müdahale konusunda yetki vermesi ile ilgili gizli görüşmenin yapıldığı gün gerçekleşmesi dikkati çekti.

STRATEJİK NOKTA SİRTE

Libya'da hükümet güçlerinin son dönemde elde ettiği başarılar sonrasında gelinen noktada Sirte'deki güç mücadelesi stratejik ve sembolik açıdan büyük önem taşıyor.

Libya ordusu, Halife Hafter milislerine karşı 25 Mart'ta başlattığı Barış Fırtınası Operasyonu kapsamında 3 Haziran'da başkent Trablus'un bütün idari sınırları, 4 Haziran'da Kasr Bin Gaşir, 5 Haziran'da da Terhune ve Beni Velid'de kontrolü sağlamıştı.

Kaynak: AA

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