Son dakika haber | Mısır'da eski Enformasyon Bakanı hakkındaki hapis cezası kesinleşti
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Son dakika haber | Mısır'da eski Enformasyon Bakanı hakkındaki hapis cezası kesinleşti

05.03.2021 01:51 | Son Güncelleme: 05.03.2021 01:54
Son dakika haber | Mısır'da eski Enformasyon Bakanı hakkındaki hapis cezası kesinleşti

Son dakika haberleri... Mısır'da Yargıtay, eski Enformasyon Bakanı Enes el-Faki hakkında görevi kötüye kullanma suçundan verilen 3 yıl hapis cezasını onayladı.

Mısır'da Yargıtay, eski Enformasyon Bakanı Enes el-Faki hakkında görevi kötüye kullanma suçundan verilen 3 yıl hapis cezasını onayladı.

Mısır haber ajansı MENA'ya göre, başsavcılık tarafından, görevi kötüye kullanma suçlamasıyla hakkında dava açılan eski bakanın Yargıtay'daki duruşmasında nihai karar çıktı.

Yargıtay, Faki hakkındaki 3 yıl hapis cezasını onayladı. Faki'nin avukatı ya da ailesinden konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Başsavcılık Faki'yi, 2009 yılında özel televizyon kanallarını, Mısır Futbol Ligi maçları yayın ücretlerini ödemekten muaf tutarak, devlete ait Radyo ve Televizyon Birliği fonlarında 12 milyon cüneyh (yaklaşık 764 bin dolar) zarara sebep olmakla suçlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yassine Aydi

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