Son dakika haber! Milli Eğitim Bakanı Selçuk, tedavi gören çocuklar için çevrim içi düzenlen 23 Nisan şenliğine katıldı
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Son dakika haber! Milli Eğitim Bakanı Selçuk, tedavi gören çocuklar için çevrim içi düzenlen 23 Nisan şenliğine katıldı

Son dakika haber! Milli Eğitim Bakanı Selçuk, tedavi gören çocuklar için çevrim içi düzenlen 23 Nisan şenliğine katıldı
Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tedavileri nedeniyle hastanede ve evde eğitim alan çocuklarla çevrim içi olarak düzenlenen 23 Nisan şenliğinde buluştu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tedavileri nedeniyle hastanede ve evde eğitim alan çocuklarla çevrim içi olarak düzenlenen 23 Nisan şenliğinde buluştu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 11 hastanede yer alan sınıflar, çocuk servisleri ile koridorlar; kırmızı beyaz balonlar, bayraklar ve resimlerle süslendi.

Tedavileri nedeniyle eğitimlerini hastane sınıflarında ve evde sürdüren öğrenciler, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği çevrim içi 23 Nisan kutlamasına katıldı. Çocuklar için alınan hediyeler, öğretmenleri aracılığıyla onlara ulaştırıldı.

23 Nisan şenliğine katılarak, çocukların bayramını kutlayan Bakan Selçuk, "Aileleriniz sevgiyle, inançla doktorlarınız en güncel tedavi ve ilaçlarla öğretmenleriniz müzikle, kitapla, sanatla sizlerin iyileşmesi için el birliğiyle çalışıyor. Sizleri seviyor ve sizlere güveniyoruz. Her biriniz iyileşecek ve yarınların sahibi olacaksınız." ifadesini kullandı.

Çocuklardan kendisine mektup yazmalarını isteyen Selçuk, mektupları okuyacağının ve cevap yazacağının sözünü verdi.

"Öğretmenim Elimi Tut" Proje Koordinatörü Melek Okur'un moderatörlüğündeki programda çocuklar şarkı söyledi, hazırladıkları konuşmaları, şiirleri arkadaşlarıyla paylaştı.

Programa katılan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da bu yıl evlerde, hastanelerde kutlanan bayram coşkusunun gelecek yıl İstanbul'dan taşacağını kaydetti.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, çocukların bayramını kutlayarak onların mutluğunun kendilerine güç verdiğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen

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