Son dakika haber | Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Çanakkale'de
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Son dakika haber | Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Çanakkale'de

Son dakika haber | Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Çanakkale'de
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Suiçmez - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çeşitli program ve ziyaretler için geldiği Çanakkale'de Vali İlhami Aktaş'ı ziyaret etti.

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çeşitli program ve ziyaretler için geldiği Çanakkale'de Vali İlhami Aktaş'ı ziyaret etti.

Çanakkale Valisi Aktaş ve daire müdürleri tarafından karşılanan Milli Eğitim Bakanı Selçuk'a çiçek verildi. Bakan Selçuk ardından valilik şeref defterini imzaladı. Makama geçerek, Vali Aktaş'tan kent hakkında bilgi alan Bakan Selçuk, Esenler Mahallesi'ndeki Tasarım Beceri Atölyesi (TBA) Merkezi'nin açılış ve temel atma törenine katılmak üzere valilikten ayrıldı. 


- Çanakkale
Son dakika haber | Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Çanakkale'de
Son dakika haber | Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Çanakkale'de

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Suiçmez

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