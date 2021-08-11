Son dakika haber... Milletvekili Uğur: "Yangın sönmezse gece görüşlü helikopter kullanılacak"
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Son dakika haber... Milletvekili Uğur: "Yangın sönmezse gece görüşlü helikopter kullanılacak"

İhlas Haber Ajansı / Ali Kapan - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Milletvekili Uğur: "Yangın sönmezse gece görüşlü helikopter kullanılacak" AK Parti Burdur Milletvekili Yasin Uğur, Bucak ilçesindeki yangının devam etmesi durumunda, gece görüşlü helikopterin müdahalede bulunacağını bildirdi.

Milletvekili Uğur: "Yangın sönmezse gece görüşlü helikopter kullanılacak"

BURDUR - AK Parti Burdur Milletvekili Yasin Uğur,  Bucak ilçesindeki yangının devam etmesi durumunda, gece görüşlü helikopterin müdahalede bulunacağını bildirdi.

Çobanpınarı Köyü yakınında oluşturulan kriz merkezinde çalışmaları yakından takip eden milletvekili Yasin Uğur, karadan çok sayıda ekip ile havadan 7 helikopter ve 3 uçağın alevlere müdahale ettiğini bildirdi. Uğur, yangının devam etmesi halinde gece görüşlü helikopterinde müdahale bulunacağını kaydetti.

Milletvekili Uğur, Sarıdere Mahallesi'nde 3, Özkaraseki Mahallesi'nde 10 evin yangını bildirerek, "Yangını kontrol altına almak için çalışmalar devam ediyor. Helikopterler ve uçaklar sürekli barajımızdan su alıyor. Burdur'dan, Bucak'tan ve çevre illerden madencilerin ve vatandaşların iş makineleri ve su tankerleri bölgede çalışıyor. Vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz, valiliğimizle burada kriz merkezi oluşturduk. İnşallah en kısa sürede yangını söndürmek istiyoruz. Bütün çalışmalarımız bu yönde"dedi.

"Asılsız paylaşımlara tepki"

"Bölgede uçak ve helikopter yok" paylaşımlarını eleştiren Yasin Uğur, " Böyle bir şey yok, yangın ilk başladığı andan itibaren önce 2 helikopter geldi, sonra sayı 7'ye çıktı. 3 uçak da müdahale ediyor. Gerçek dışı haberlere de inanmayalım, şu anda helikopterlerimiz ve uçaklarımız yangına müdahale ediyor. Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri, itfaiye ekipleri, çevre illerin itfaiyeleri de buradalar. İnşallah daha fazla büyümeden yangını söndürürüz"açıklamasını yaptı.

Son dakika haber... Milletvekili Uğur: 'Yangın sönmezse gece görüşlü helikopter kullanılacak'
Son dakika haber... Milletvekili Uğur: 'Yangın sönmezse gece görüşlü helikopter kullanılacak'
Son dakika haber... Milletvekili Uğur: 'Yangın sönmezse gece görüşlü helikopter kullanılacak'
Son dakika haber... Milletvekili Uğur: 'Yangın sönmezse gece görüşlü helikopter kullanılacak'
Son dakika haber... Milletvekili Uğur: 'Yangın sönmezse gece görüşlü helikopter kullanılacak'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Kapan

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