Son dakika haber: Milas'ta ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
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Son dakika haber: Milas'ta ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Son dakika haber: Milas'ta ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Anadolu Ajansı / Volkan Yıldız - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kıyıkışlacık ve Kızılağaç mahalleleri arasındaki ormanlık alanda dün akşam saatlerinde başladıktan sonra kontrol altına alınan yangın, rüzgarın etkisiyle tekrar yayılım gösterdi.

Yerleşim yerlerini tehdit eden yangına, müdahale ediliyor.

Jandarma ekipleri, bazı sitelerdeki vatandaşları tedbiren tahliye etmeye başladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Yıldız

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