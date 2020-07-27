Son dakika haber: Meslek lisesi öğretmenlerinin geliştirdiği makinede günlük 30 bin maske üretiliyor - BURSA
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber: Meslek lisesi öğretmenlerinin geliştirdiği makinede günlük 30 bin maske üretiliyor - BURSA

Son dakika haberlerine göre Bursa'da, Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesince bir firmanın desteğiyle yapılan makine sayesinde günde 30 bin cerrahi maske üretiliyor.

27.07.2020 11:26 | Son Güncelleme: 27.07.2020 11:31

Bursa'da, Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesince bir firmanın desteğiyle yapılan makine sayesinde günde 30 bin cerrahi maske üretiliyor.

Moda Tasarım Teknolojileri Alanı'ndan gönüllü öğretmenler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlamasıyla oluşan maske ihtiyacına cevap vermek için çalışma başlattı.

Öğretmenler, bir firmanın desteğiyle ürettikleri makinede, 3 katlı telli "spunbond" ve "meltblown" antibakteriyel filtreli maskeler imal ederek özellikle kamu kurumlarının ihtiyacını karşılıyor.

Lisedeki maske imalatında, okulun diğer alanlarından öğretmen ve öğrenciler de yer alıyor. Bazı öğretmen ve öğrenciler ise sürece evlerinden destek oluyor.

Okul Müdürü Hüseyin Er, AA muhabirine, maske makinesinin geliştirilmesinde lisenin Makine Teknolojisi ile Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri alanlarının büyük katkısı olduğunu söyledi.

Makine için sipariş almaları durumunda yenisini yapmaya hazır olduklarını belirten Er, "Makinemizin gövde üreten kısmı dakikada 125, ultrasonik kaynak kısmı da dakikada 60 üretim yapabiliyor. 8 saatlik mesaide 30 bin maske imal ediyoruz." dedi.

Er, salgın sürecinin kendilerine üretimin içinde olmaları gerektiğini gösterdiğini vurguladı.

"Biz üretebilir miyiz?" kaygısıyla işe koyulduklarını anlatan Er, "Önce maske, sonra makine imalatı yaptık. Öğretmen ve öğrencilerimiz, üretime katkı sunma gayreti içinde oldular. Sadece cerrahi maske üretmiyoruz, yıkanabilir maske, kumaş maske üretimlerimiz de var." diye konuştu.

"Öğrencilerimiz döner sermayeden para da kazanıyor"

Hüseyin Er, ürettikleri maskeleri ihraç edebilmek için girişimlerde bulunduklarını aktardı.

Bulgaristan'a maske gönderdiklerini bildiren Er, "Diğer Avrupa Birliği ülkelerine ihracat için görüşmelerimiz var. İhracat için gerekli olan belgelerimizi aldık, görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Öğrencilerimiz döner sermayeden para da kazanıyor. Çocukların mutlu olduğu yüzlerinden görülüyor. Moda Tasarım Teknolojileri alanımız bu yıl çok yoğun talep alacak." ifadelerini kullandı.

Tekstil Teknolojisi alanında kişiye özel tasarım maskeler yapıldığını bilgisini paylaşan Er, okuldaki bütün alanların Kovid-19 sürecinde görev yaptığını sözlerine ekledi.

"Günlük minimum 30 bin, maksimum 90 bin maske üretecek kapasiteye sahibiz"

Moda Tasarım Teknolojileri Alanı öğretmenlerinden Taner Demir ise salgın başladığında mücadeleye katkı verebilmek amacıyla altyapı çalışmalarına başladıklarını belirtti.

Tekstil Teknolojisi Alanı ile cerrahi maske, kumaş maske ve tasarım maske üretimi konusunda iş birliği yaptıklarına değinen Demir, şunları kaydetti:

"Günlük minimum 30 bin, maksimum 90 bin maske üretecek kapasiteye sahibiz. Maskelerimiz iki farklı kalitede. Yüzde 100 spunbond ve meltblownlu olmak üzere iki çeşitte telli, piyasanın istediği, kabul ettiği nitelikte, en önemlisi de tüm üretim belgelerine sahip maske üretiyoruz. Pandemi süreci başladığından beri tüm kısıtlamalarda ve hafta sonları dahil olmak üzere, devletin bize ihtiyacı olduğu her gün, üretime hiç durmadan devam ettik."

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haber: Meslek lisesi öğretmenlerinin geliştirdiği makinede günlük 30 bin maske üretiliyor - BURSA

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İpe sarılarak yoga yapan Simge Sağın, esnekliğiyle ağızları açık bırakıyor Magazin
İpe sarılarak yoga yapan Simge Sağın, esnekliğiyle ağızları açık bırakıyor
7 kez ölümden dönen adama arkadaşları 'Kedi gibi 9 canlısın' esprisi yapıyor Yaşam
7 kez ölümden dönen adama arkadaşları "Kedi gibi 9 canlısın" esprisi yapıyor
Uğur Akkuş, tavırlarından rahatsız olduğu Kerimcan Durmaz'ın üzerine yürüdü Magazin
Uğur Akkuş, tavırlarından rahatsız olduğu Kerimcan Durmaz'ın üzerine yürüdü
Hatalı basılan 50 TL'yi Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamak için 75 bin TL'ye satışa çıkardı Ekonomi
Hatalı basılan 50 TL'yi Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamak için 75 bin TL'ye satışa çıkardı
'Cinsel içerikli mesaj' cinayetinin sanığı: 8 aydır vicdan azabı çekiyorum 3. Sayfa
"Cinsel içerikli mesaj" cinayetinin sanığı: 8 aydır vicdan azabı çekiyorum
MasterChef yarışmacısı Kayhan Özekin, Somer Sivrioğlu'nun Ali Nazik'le ilgili hikayesini anlattı! Jürilerin ağzı açık kaldı Magazin
MasterChef yarışmacısı Kayhan Özekin, Somer Sivrioğlu'nun Ali Nazik'le ilgili hikayesini anlattı! Jürilerin ağzı...
Haftalık burç yorumları: 27 Temmuz - 2 Ağustos burç yorumları
Haftalık burç yorumları: 27 Temmuz - 2 Ağustos burç yorumları
Belediye başkanının, nikahını kıydığı şoförünün karısıyla yasak aşk skandalı patlak verdi
Belediye başkanının, nikahını kıydığı şoförünün karısıyla yasak aşk skandalı patlak verdi
Görgü tanığı, Mersin'de 5 askerimizin şehit olduğu kazayı anlattı
Görgü tanığı, Mersin'de 5 askerimizin şehit olduğu kazayı anlattı
Son Dakika: YKS'nin TYT oturumunda 5 ilden 5 birinci çıktı
Son Dakika: YKS'nin TYT oturumunda 5 ilden 5 birinci çıktı
Son Dakika: Kamu işçilerine verilecek ilave tediyeler bugün ödenecek
Son Dakika: Kamu işçilerine verilecek ilave tediyeler bugün ödenecek
Kızları, sevdiği çocuğa kaçan aile, ev basıp rastgele ateş açtı! Ortalık savaş alanına döndü
Kızları, sevdiği çocuğa kaçan aile, ev basıp rastgele ateş açtı! Ortalık savaş alanına döndü
Karşıyakalı futbolcular, oyunun çabuk başlaması için rakip oyuncuyu sahanın dışına taşıdı
Karşıyakalı futbolcular, oyunun çabuk başlaması için rakip oyuncuyu sahanın dışına taşıdı
AK Parti'den 'hilafet' tartışmalarıyla ilgili açıklama: Cumhuriyetimiz gözbebeğimizdir
AK Parti'den 'hilafet' tartışmalarıyla ilgili açıklama: Cumhuriyetimiz gözbebeğimizdir
Gelin arabasının arkasındaki yazı görenleri güldürdü
Gelin arabasının arkasındaki yazı görenleri güldürdü
Meteoroloji'den 6 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den 6 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
Belçim Bilgin, Hekimoğlu'nun kadrosuna dahil oldu
Belçim Bilgin, Hekimoğlu'nun kadrosuna dahil oldu
Medipol Başakşehir'de futbolculara 500'er bin TL şampiyonluk primi verilecek
Medipol Başakşehir'de futbolculara 500'er bin TL şampiyonluk primi verilecek
Pınar'ı katleden caninin mekanına yazılan 'katil' yazısı, ailesi tarafından kapatıldı
Pınar'ı katleden caninin mekanına yazılan "katil" yazısı, ailesi tarafından kapatıldı
Oyuncu Yağmur Tanrısevsin Bodrum'da yeni aşkıyla yakalandı
Oyuncu Yağmur Tanrısevsin Bodrum'da yeni aşkıyla yakalandı
Erdoğan, kabineyi bugün topluyor! Kurban Bayramı için yeni tedbirler alınacak
Erdoğan, kabineyi bugün topluyor! Kurban Bayramı için yeni tedbirler alınacak
Takım arkadaşının 'Bize ihanet etti' dediği Özer Hurmacı'dan açıklama geldi
Takım arkadaşının "Bize ihanet etti" dediği Özer Hurmacı'dan açıklama geldi
Sahte avukat, iş vaadiyle kandırdığı kadınların 30 bin lirasını dolandırdı
Sahte avukat, iş vaadiyle kandırdığı kadınların 30 bin lirasını dolandırdı
Emre Belözoğlu için çok konuşulacak iddia: Kararından vazgeçti, 1 yıl daha oynamak istiyor
Emre Belözoğlu için çok konuşulacak iddia: Kararından vazgeçti, 1 yıl daha oynamak istiyor
Son Dakika: Mersin'de askerleri taşıyan otobüs devrildi: 5 asker şehit oldu, 10 asker yaralandı
Son Dakika: Mersin'de askerleri taşıyan otobüs devrildi: 5 asker şehit oldu, 10 asker yaralandı
Moda sektörüne adım atan Nebahat Çehre, 40 parçalık özel koleksiyon hazırladı
Moda sektörüne adım atan Nebahat Çehre, 40 parçalık özel koleksiyon hazırladı
Göksel Gümüşdağ, Volkan Babacan iddialarını yalanladı: Kimseye vermek gibi bir düşüncemiz yok
Göksel Gümüşdağ, Volkan Babacan iddialarını yalanladı: Kimseye vermek gibi bir düşüncemiz yok
Belarus'ta 3 kadın, kendilerine 'zavallı şeyler' diyen Lukaşenko'ya rakip oldu
Belarus'ta 3 kadın, kendilerine "zavallı şeyler" diyen Lukaşenko'ya rakip oldu
Çapa Tıp Fakültesi Dekanı, korkutan veriyi paylaştı: Korona nedeniyle önceki döneme göre iki katı başvuru var
Çapa Tıp Fakültesi Dekanı, korkutan veriyi paylaştı: Korona nedeniyle önceki döneme göre iki katı başvuru var
Şeyma Subaşı, pembe mayolu pozlarıyla göz kamaştırdı
Şeyma Subaşı, pembe mayolu pozlarıyla göz kamaştırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ziya Selçuk Mensur Işık Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Reha Özcan Demet Akalın Belçim Bilgin Murat Dalkılıç
Spor Falcao Burak Yılmaz Sergen Yalçın Malcolm Thomas Mahmut Tekdemir
Daha Fazla Bursa Muğla Çocuk Başakşehir
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Meslek lisesi öğretmenlerinin geliştirdiği makinede günlük 30 bin maske üretiliyor - BURSA - Bursa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.7.2020 11:32:45. #1.15#
title