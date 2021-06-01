Son dakika haber: Mersin'deki uyuşturucu operasyonunda 10 tutuklama
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Son dakika haber: Mersin'deki uyuşturucu operasyonunda 10 tutuklama

Son dakika haber: Mersin'deki uyuşturucu operasyonunda 10 tutuklama
Demirören Haber Ajansı / Atike Ceylan Kaçar - Haberler | Güncel

Son dakika haber: MERSİN'in Silifke ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 10'u, mahkemece tutuklandı.

MERSİN'in Silifke ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 10'u, mahkemece tutuklandı. 

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde kullanan, imal ve ticaretini yapanlara yönelik 2 aydır yürüttüğü soruşturma tamamlandı. Bu kapsamda gerçekleştirilen operasyonda, jandarma ekiplerince Erdemli ilçesi Kızkalesi Mahallesi'nde 4, Silifke ilçesi Atayurt ve Taşucu mahallelerinde ise 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 3 bin 500 gram bonzai, 50 gram kubar esrar, 75 gram metamfetamin, 13 uyuşturucu hap ele geçirildi. 'Uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçundan adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 10'u çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 7'si de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Atike Ceylan Kaçar

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