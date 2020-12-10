Son dakika haber: Mersin'de, 'sahte bahis kuponu' operasyonu: 6 gözaltı (2)
10.12.2020 19:21 | Son Güncelleme: 10.12.2020 19:25
Son dakika haberler: ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDILARMersin'de, kazanılmış görünümlü sahte bahis kuponları üzerinden vergi isteyerek dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülerek gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDILAR
Mersin'de, kazanılmış görünümlü sahte bahis kuponları üzerinden vergi isteyerek dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülerek gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adnan AÇIKGÖZ