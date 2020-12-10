Son dakika haber: Mersin'de, 'sahte bahis kuponu' operasyonu: 6 gözaltı (2)
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Son dakika haber: Mersin'de, 'sahte bahis kuponu' operasyonu: 6 gözaltı (2)

10.12.2020 19:21 | Son Güncelleme: 10.12.2020 19:25
Son dakika haber: Mersin'de, 'sahte bahis kuponu' operasyonu: 6 gözaltı (2)

Son dakika haberler: ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDILARMersin'de, kazanılmış görünümlü sahte bahis kuponları üzerinden vergi isteyerek dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülerek gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDILAR

Mersin'de, kazanılmış görünümlü sahte bahis kuponları üzerinden vergi isteyerek dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülerek gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adnan AÇIKGÖZ

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