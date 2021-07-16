Son dakika haber... Mersin'de dün çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
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Son dakika haber... Mersin'de dün çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Son dakika haber... Mersin'de dün çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Anadolu Ajansı / Serkan Avci - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Mersin'in Aydıncık ilçesinde dün çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Mersin'in Aydıncık ilçesinde dün çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

İlçeye bağlı Pembecik Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında, dün sabah saatlerinde çıkan yangını söndürmek için bölgeye sevk edilen ekipler, sabah saatlerine kadar alevlere karadan müdahale etti.

Şiddetli rüzgar nedeniyle yangına müdahale etmekte güçlük çekilen bölgeye, çevre illerden de takviye ekipler yönlendirildi.

Dün havanın kararmasının ardından çalışmalara ara veren söndürme helikopterleri, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte müdahaleye yeniden başladı.

Bölgede, çok sayıda arazöz ve orman işçisiyle yangına müdahale ediliyor.

Yangın süreci

Pembecik Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında dün henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmıştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edilmiş, 3 uçak, 11 söndürme helikopteri, 86 arazöz, 450 personelle yangına müdahale edilmeye başlanmıştı. Yangının etrafını sardığı bazı evler, ekiplerce tedbiren boşaltılmış, alevler şiddetli rüzgar nedeniyle farklı noktalara sıçramıştı.

Bölgeye gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Duruhan Mahallesi Şırşır mevkisindeki yangın ilk müdahale ekip merkezindeki tepeden helikoptere binip havadan inceleme yapmış, çalışmalar hakkında Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'den bilgi almıştı. Müdahalelerle ilgili ekiplere çeşitli talimatlar da veren Pakdemirli, yangın bölgesinde sık sık incelemelerde bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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