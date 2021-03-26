Son dakika haber! MERSİN Büyükşehir otobüsünde şoförlük yapıyor, yolcuların sevgisini kazanıyor

Son dakika gelişmesine göre Büyükşehir otobüsünde şoförlük yapıyor, yolcuların sevgisini kazanıyorMERSİN Büyükşehir Belediyesi'nin geçen yıl 16 milyon 750 bin vatandaşı taşıyan otobüslerinin direksiyonuna oturan 700 şoförden biri olan 2 çocuk babası Onursal Oksal (50), sosyal medyada ilgi görüyor.

Büyükşehir otobüsünde şoförlük yapıyor, yolcuların sevgisini kazanıyor

MERSİN Büyükşehir Belediyesi'nin geçen yıl 16 milyon 750 bin vatandaşı taşıyan otobüslerinin direksiyonuna oturan 700 şoförden biri olan 2 çocuk babası Onursal Oksal (50), sosyal medyada ilgi görüyor. Küçük yolcularına şeker ve çikolata ikram eden Oksal, yolcuların sevgisini kazanıyor.

Bir yıl önce otobüs şoförü olarak Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde işe başlayan Onursal Oksal, davranışlarıyla sosyal medyada ilgi çekti. Makine İkmal-Tece güzergahında çalışan Oksal, aracına binen yolcularını 'merhaba' veya 'hoş geldiniz' sözleriyle karşılıyor. Gençlerin 'Onursal ağabeyi', yaşlıların ise 'Onursal evladı' olarak bilinen Oksal, en çok da çocuk yolcularının kalbini kazanıyor. Oksal, otobüsüne binen her çocuğa ebeveynlerinden izin aldıktan sonra şeker ve çikolata ikram ediyor. Geç evlendiğini ve 2 yaşında bir kız çocuğu babası olduğunu belirten Oksal, çocuklara duyduğu sevgiyi, "Her çocuk gördüğümde kendi çocuğumu hatırlıyorum. Gözlerindeki o parıltı dünyaya bedel" cümleleriyle açıkladı.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Son durağa ulaştığında evi gibi sevdiği aracını temizlik görevlisine teslim etmek yerine kendisi temizleyen Oksal, yolculardan Abdullah Barış'ın oğlu Yağız Barış'a da çikolata ikram etti. Abdullah Barış, Oksal'ın yolculara yaklaşımını anlattığı metni, direksiyon başındaki bir fotoğrafıyla birlikte sosyal medyada paylaştı. O paylaşım sosyal medyada yankı uyandırdı.

Oksal, yolcularının kalbini kazanma hikayesini şöyle anlattı:

"Hatırlarsanız, daha önce bir insan geldiği zaman pek 'günaydın, nasılsınız' denilmezdi. Biz Mersin'de bunu kaybetmişiz. Bir 'günaydın' ve 'hoş geldiniz' ile tebessümle insanların kalbine girerek bunları yeniden yakalamaya çalışıyoruz. Bunu yaptığımız zaman bir şey kaybetmeyiz ama çok şey kazanırız. Bir insanı kazanmak bir aileyi kazanmaktır. Bir aileyi kazandığımız zaman tüm Mersin'i kazanırız. Gelen yolcularımı güler yüzle karşılıyorum, 'günaydın' diyorum. Belki eşinden, kardeşinden, babasından görmediği bir 'günaydın'ı bende görüyor ve mutlu oluyor insanlar. Yolcumuzun da bize 'günaydın kaptan bey' demesi dünyanın en güzel mutluluğu."

'ÖRNEK OLMASI GEREKİYOR'

Oksal'ın davranışlarından sosyal medyada bahseden Abdullah Barış, genellikle belediye otobüsüyle seyahat eden biri olduğunu ve şoförlerin son derece kibar olduğunu vurguladı. Oksal'ın davranışlarını diğer şoförlere göre biraz daha farklı bulduğunu belirten Barış, "Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin toplu taşımasından çok memnunuz ama Onursal arkadaşımız gerçekten çok kibar, beyefendi ve işini dört dörtlük yapan bir insan. Böyle bir şeyin gizli kalmamasını, bunun açığa çıkmasını istedim. Çünkü saklı kalmaması, örnek olması gerekiyor. Ülke olarak böyle sıcak şeylere, tebessüme muhtaç bir durumdayız şu anda" dedi.

'HERKES BÖYLE OLSUN'

Onursal Oksal'ın davranışlarına inanamadığını anlatan yolculardan Arzuhal Aktan, "Herkes böyle olsun isteriz. O zaman kendinizi özel hissediyorsunuz, güzel oluyor. Otobüse değil de başka bir yere gelmiş gibi hissediyorsunuz. Bence güzel bir şey. Bu 1, 2 senedir daha farklı. Öncesi de farklıydı. Mersin'de gelişmeler var" diye konuştu.

'ONLARDAN MEMNUNUZ'

Yolculardan Gülay Köksal ise Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in göreve geldiği günden bu yana başta kadın otobüs şoförleri olmak üzere tüm şoförlerin yolculara yaklaşımında bir fark gözlemlediklerini belirterek, "İnsanlar daha hoşgörülü. Belki çalışma şartları daha iyidir. Yani memnun görünüyorlar. Biz de onlardan memnunuz. Ben yurt dışında kalmıştım. Sokakta herkes herkese selam veriyor ve hiç tanımadığınıza 'günaydın' diyebiliyorsunuz. İlk gittiğimde çok şaşırmıştım. Sonra alıştım. Şimdi Türkiye'de de böyle şeylerin olması harika" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı