Son dakika haber... Merhum Prof. Dr. A. Haluk Dursun'un ismi Erciş'te yaşayacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber... Merhum Prof. Dr. A. Haluk Dursun'un ismi Erciş'te yaşayacak

Son dakika haberlerine göre Merhum Prof. Dr. A. Haluk Dursun'un ismi Erciş'te yaşayacak Van'ın Erciş ilçesi yakınlarında geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden dönemin Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı merhum Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun için kaza yaptığı yere anıt yaptırıldı.

19.08.2020 19:51 | Son Güncelleme: 19.08.2020 19:55

Merhum Prof. Dr. A. Haluk Dursun'un ismi Erciş'te yaşayacak

VAN - Van'ın Erciş ilçesi yakınlarında geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden dönemin Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı merhum Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun için kaza yaptığı yere anıt yaptırıldı.

Geçtiğimiz yıl Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü dolayısıyla Muş'un Malazgirt ilçesinde düzenlenen "4. Tarihi Roman ve Romanda Tarih Bilgi Şöleni" programının ardından Ahlat'a geçen Prof. Dr. A. Haluk Dursun, buradaki incelemeleri sonrası kara yoluyla Van'a hareket etmişti. Dursun'un içinde bulunduğu araç, Erciş ilçesine bağlı Bayramlı Mahallesi yakınlarında kaza yapmış, kazada Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun hayatını kaybetmişti. Vefatının birinci yıl dönümünde kaza yaptığı yerde, Erciş Kaymakamlığı ile Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun Vefa Grubu Başkanlığı tarafından bir anıt yaptırıldı. Anıtın açılışına Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun Vefa Grubu Başkanı Hikmet İrven ile Erciş İlçe Jandarma Komutanlığından Teğmen Kaan Öztürk katıldı. Anıtın açılışında yaptığı konuşmada merhum Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'u rahmetle yad eden Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, "Büyük bir devlet adamını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Hocamız pek çok alanda eserler vermiş büyük bir devlet adamıydı. Ercişliler olarak kıymetli hocamızın aziz hatırasını yaşatabilmek ve bu bölgede ismini ölümsüzleştirebilmek için kendi imkanlarımız çerçevesinde bir anıt oluşturduk. Bundan sonraki süreçte de Hocamızın bize öğrettiği doğrular ve değerler üzerinde çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Açılışta yaptığı konuşmada merhum Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un anısını Ercişli ve Anadolu evladı olarak ilçede yaşatmak amacıyla böyle bir anıt oluşturduklarını belirten Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun Vefa Grubu Başkanı Hikmet İrven, "Hocamızın aziz hatırasını gönlümüze, bağrımıza basalım istedik. Ailesinin acısını bir nebze de olsa paylaşmak istedik" ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından merhum Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un kazada hayatını kaybettiği yere karanfiller bırakılarak dualar edildi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haber... Merhum Prof. Dr. A. Haluk Dursun'un ismi Erciş'te yaşayacak

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korona vakaları artsa da salgın kontrolümüz altında Güncel
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korona vakaları artsa da salgın kontrolümüz altında
Nuri Şahin, Fraport TAV Antalyaspor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Spor
Nuri Şahin, Fraport TAV Antalyaspor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
Yabancı uyruklu damat, kayınvalidesini öldürüp üzerine beton döktü 3. Sayfa
Yabancı uyruklu damat, kayınvalidesini öldürüp üzerine beton döktü
Karaman'da 65 yaş ve üstü ile 18 yaş ve altı vatandaşlara kısıtlama geldi Güncel
Karaman'da 65 yaş ve üstü ile 18 yaş ve altı vatandaşlara kısıtlama geldi
150 bin kişiye iş kapısı olacak '1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne başvuruların sayısı 658 bini aştı Ekonomi
150 bin kişiye iş kapısı olacak '1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne başvuruların sayısı 658 bini aştı
Emekli vatandaş, gezmek için gittiği Safranbolu'da gördüğü safran bitkisini Edirne'de yetiştirmeye başladı Ekonomi
Emekli vatandaş, gezmek için gittiği Safranbolu'da gördüğü safran bitkisini Edirne'de yetiştirmeye başladı
18 yaşındaki genç kızı intihara sürükleyen tecavüzde Adli Tıp muayenesi tüm detayları ortaya çıkardı
18 yaşındaki genç kızı intihara sürükleyen tecavüzde Adli Tıp muayenesi tüm detayları ortaya çıkardı
'Türkiye'ye gök taşı düştü' iddiasına uzman isim son noktayı koydu: Saklamaya gerek yok
"Türkiye'ye gök taşı düştü" iddiasına uzman isim son noktayı koydu: Saklamaya gerek yok
Pilot il Kırıkkale'de İSDEM projesi başarılı oldu: Pozitif vaka artışı durduruldu
Pilot il Kırıkkale'de İSDEM projesi başarılı oldu: Pozitif vaka artışı durduruldu
ABD'li medya devi Bloomberg, Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeyi duyurdu: Türkiye Karadeniz'de enerji kaynağı keşfetti
ABD'li medya devi Bloomberg, Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeyi duyurdu: Türkiye Karadeniz'de enerji kaynağı keşfetti
Köyü basan yaban domuzları, çiftçilere 25 gündür uyku uyutmuyor
Köyü basan yaban domuzları, çiftçilere 25 gündür uyku uyutmuyor
Mahalleyi böcek bastı, vatandaşlar isyan etti: Çocukların ağzından çıkıyor
Mahalleyi böcek bastı, vatandaşlar isyan etti: Çocukların ağzından çıkıyor
Pandemi döneminde en çok kar eden market Bim oldu
Pandemi döneminde en çok kar eden market Bim oldu
Koşan köpeğin tasması ayağına takılıp yüzüstü düşen yaşlı kadın, öldü
Koşan köpeğin tasması ayağına takılıp yüzüstü düşen yaşlı kadın, öldü
Türkiye'nin doğusuyla batısını bağlayacak Ankara-Niğde Otoyolu'nda Bakan Karaismailoğlu incelemede bulundu
Türkiye'nin doğusuyla batısını bağlayacak Ankara-Niğde Otoyolu'nda Bakan Karaismailoğlu incelemede bulundu
Eski Galatasaraylı Onyekuru, F.Bahçe'nin ardından Beşiktaş'ın da gündeminde
Eski Galatasaraylı Onyekuru, F.Bahçe'nin ardından Beşiktaş'ın da gündeminde
Bakan Albayrak'tan Erdoğan'ın vereceği müjdeye ilk yorum: Türkiye için eksen değişikliği olacak
Bakan Albayrak'tan Erdoğan'ın vereceği müjdeye ilk yorum: Türkiye için eksen değişikliği olacak
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapıyor
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapıyor
Göbeğinin göründüğü fotoğrafa photoshop yapan Pınar Altuğ, takipçilerinin diline düştü
Göbeğinin göründüğü fotoğrafa photoshop yapan Pınar Altuğ, takipçilerinin diline düştü
Tatil yapan Hülya Avşar, kırmızı bikinisiyle tekne keyfi yaptığı anları paylaştı
Tatil yapan Hülya Avşar, kırmızı bikinisiyle tekne keyfi yaptığı anları paylaştı
Camide giydiği kıyafetle eleştirilen Amber Heard'dan ilk açıklama geldi
Camide giydiği kıyafetle eleştirilen Amber Heard'dan ilk açıklama geldi
Ablası, 226 gündür kayıp olan Gülistan'la ilgili iki korkunç ihtimale dikkat çekti
Ablası, 226 gündür kayıp olan Gülistan'la ilgili iki korkunç ihtimale dikkat çekti
Son Dakika: Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz koronavirüsten hayatını kaybetti
Son Dakika: Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz koronavirüsten hayatını kaybetti
AK Partili vekil, seçim bölgesi ziyaretinde sosyal mesafeyi unuttu
AK Partili vekil, seçim bölgesi ziyaretinde sosyal mesafeyi unuttu
Sergio Ramos'un 20 gün önce doğum yapan eşi, paylaştığı bikinili pozuyla şaşırttı
Sergio Ramos'un 20 gün önce doğum yapan eşi, paylaştığı bikinili pozuyla şaşırttı
En uygunu 107 bin TL! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır araç fiyatları
En uygunu 107 bin TL! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır araç fiyatları
Alaattin Çakıcı, Adana'da iş adamları ile bir araya geldi
Alaattin Çakıcı, Adana'da iş adamları ile bir araya geldi
Türkiye ve Yunanistan'ın askeri güçleri karşılaştırıldı
Türkiye ve Yunanistan'ın askeri güçleri karşılaştırıldı
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı
Akrabasını uyuşturucudan ihbar eden genç, 'Büyük bir şerefsizlik yaptım' diyerek kendini yaktı
Akrabasını uyuşturucudan ihbar eden genç, "Büyük bir şerefsizlik yaptım" diyerek kendini yaktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Yaşar Güler Vladimir Putin Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Murat Boz Eser Yenenler Serenay Sarıkaya Engin Altan Düzyatan
Spor Arda Turan Metin Oktay Ahmet Nur Çebi Oğulcan Çağlayan Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Çocuk Eylül Samsun Şiddet
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Merhum Prof. Dr. A. Haluk Dursun'un ismi Erciş'te yaşayacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.8.2020 20:31:47. #1.14#
title