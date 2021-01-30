Son dakika haber | Menemen'de sahte para operasyonunda bir kişi tutuklandı

Edinilen son dakika haberine göre İzmir'in Menemen ilçesindeki sahte para operasyonunda gözaltına alınan üç kişiden biri tutuklandı.

İzmir'in Menemen ilçesindeki sahte para operasyonunda gözaltına alınan üç kişiden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Asayiş Büro Amirliği ekipleri Ulukent Mahallesinde bir iş yerinde çalışan O. Ö. ve B. Ö'de aynı seri numaralı 19 tane 100 liralık banknot ele geçirdi.

O. Ö'nün evinde yapılan aramada aynı seri numaralı 10 adet daha 100 liralık banknot tespit edildi. O.Ö'nün sahte paraları aldığı nı söylediği D.G'nin geçen hafta Buca ilçesinde tutuklandığı tespit edildi.

Olayla ilgili gözaltına alınanlardan O.Ö. tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökay Özalp