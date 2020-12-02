Son dakika haber... Maskesini indirip kameralara öpücük attı
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Son dakika haber... Maskesini indirip kameralara öpücük attı

02.12.2020 09:50 | Son Güncelleme: 02.12.2020 10:42

Edinilen son dakika haberine göre İstiklal Caddesi'nde polis ekipleri, maske ile sigara denetimi yaptı.

İstiklal Caddesi'nde polis ekipleri, maske ile sigara denetimi yaptı. Denetimler sırasında ilginç görüntüler ortaya çıktı. Görüntülendiğini fark eden bir kadın, maskesini indirerek kameraya öpücük attı. Diğer bir vatandaş ise, "Bir fırt çektim beni yakaladınız. Ben normalde sigara içmiyorum" demesi şaşkınlık oluşturdu.

Türkiye genelinde hayata geçirilen yeni korona virüs tedbirleri üzerine harekete geçen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, Taksim Meydan ve İstiklal Caddesi üzerinde denetim gerçekleştirdi. Denetim kapsamında maske takmayan ve sigara içen kişilere para cezası kesildi. Maske kuralına uymayan vatandaşlar ilginç görüntüler oluşturdu. Basın mensupları tarafından görüntülendiğini fark eden bir kadın, maskesini indirerek kameraya öpücük attı. Diğer bir vatandaş ise eski boksör olduğunu söyleyerek polis ekiplerine tepki gösterdi. Ceza yememek için direnen adam, "Bir fırt çektim beni hemen yakaladınız. Ben normalde sigara içmiyorum" demesi şaşkınlık oluşturdu. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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