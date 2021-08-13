Son dakika haber... Marmaris'te yangından zarar gören alanlar havadan görüntülendi
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Son dakika haber... Marmaris'te yangından zarar gören alanlar havadan görüntülendi

Son dakika haber... Marmaris'te yangından zarar gören alanlar havadan görüntülendi
Anadolu Ajansı / Sabri Kesen - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangınından zarar gören alanlar havadan görüntülendi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangınından zarar gören alanlar havadan görüntülendi.

Armutalan Mahallesi'nde 29 Temmuz'da Siteler mevkisinde başlayan ve 9 gün sonra kontrol altına alınan yangında ilçeyi çevreleyen yeşil alanlar zarar gördü.

Armutalan ve İçmeler mahallelerinde yanan alanlar, Muğla Orman Bölge Müdürlüğünce drone ile görüntülendi.

Kayıtlarda yangının geniş alanda yol açtığı tahribat yer alıyor.

Son dakika haber... Marmaris'te yangından zarar gören alanlar havadan görüntülendi
Son dakika haber... Marmaris'te yangından zarar gören alanlar havadan görüntülendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

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