Son dakika haber | Mardin'de zehir tacirlerinin yöntemi 'pes' dedirtti

Son dakika haberleri: Mardin'de polis ekiplerince şüpheli hareketler üzerine durdurulan araçta narkotik köpeği 'Uncas' ile yapılan aramada, zehir tacirlerin yöntemi bu kadarına da pes dedirtti.