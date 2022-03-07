Son dakika haber: Mardin'de hafif ticari araç ve minibüsün çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

ARTUKLU, MARDİN (AA) - Mardin'in Artuklu ilçesinde hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Mardin- Midyat kara yolu Kabala Mahallesi mevkisinde plakaları öğrenilemeyen Sait Altunay idaresinde minibüs ile Faysal Ertan yönetimindeki hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada sürücüler Altunay ve Ertan ile araçlarda bulunan Özlem Araz, Halil Akça, Ethem Çiftlik ve Hanım Ertan yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Mardin Devlet Hastanesine kaldırıldı.