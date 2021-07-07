Son dakika haber: Manisa'da samanlık yangını paniğe neden oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: Manisa'da samanlık yangını paniğe neden oldu

Son dakika haber: Manisa'da samanlık yangını paniğe neden oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Manisa'nın Selendi ilçesinde samanlık damında çıkan yangın paniğe neden olurken yangında 60 bin liralık maddi hasar meydana geldi.

Manisa'nın Selendi ilçesinde samanlık damında çıkan yangın paniğe neden olurken yangında 60 bin liralık maddi hasar meydana geldi.

Yangın Manisa'nın Selendi ilçesine bağlı Mıdıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre depoda bulunan samanlar birden tutuşmaya başladı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Şefliğine bağlı ekipler sevk edildi. Uzun uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alınırken 600 adet saman balyası kullanılamaz hale geldi. Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı yangında 60 bin liralık maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Son dakika haber: Manisa'da samanlık yangını paniğe neden oldu
Son dakika haber: Manisa'da samanlık yangını paniğe neden oldu
Son dakika haber: Manisa'da samanlık yangını paniğe neden oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Saplantılı aşığı tarafından dükkanı yakılan kadın: Bana göz koymuş, kapımı zorluyordu
Saplantılı aşığı tarafından dükkanı yakılan kadın: Bana göz koymuş, kapımı zorluyordu
Mahalleliyi sokağa döken yangında dehşet anları! Alevlerin arasından böyle kurtuldular
Mahalleliyi sokağa döken yangında dehşet anları! Alevlerin arasından böyle kurtuldular
Lüks otomobil yolda ilerlediği sırada alev topuna döndü
Lüks otomobil yolda ilerlediği sırada alev topuna döndü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Mustafa Şentop Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Şevval Sam Şeyma Subaşı İbrahim Selim Mahsun Kırmızıgül
Spor Ali Koç Mesut Özil Salih Uçan Bülent Uygun Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber: Manisa'da samanlık yangını paniğe neden oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.7.2021 00:37:32. #1.16#

title