Son dakika haber... Manisa'da sahte içki operasyonuna giden ekipler, tarihi eser ele geçirdi

Manisa'nın Akhisar ilçesinde sahte içki operasyonuna giden jandarma ekipleri, arama yaptıkları evde tarihi eser ele geçirdi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beyoba Mahallesi'nde H.Ç'nin (59) evinde sahte içki üretimi yapıldığı bilgisini aldı.

Adrese operasyon düzenleyen ekiplerin yaptıkları aramada, plastik bidonlar içerisinde 18 litre votka, 5 litre rakı, 10 litre etil alkol, 5 litre alkol kokusunu arındırmada kullanılan karbon maddesi ele geçirdi.

İkamette aramalarını sürdüren ekipler ayrıca kaçak kazı yapmada kullanılan el detektörü, güç kaynağı, dinamit çubuğu, kablolar, bal mumu ile tarihi eser niteliği olduğu değerlendirilen kulplu çömlek, mumluk, kapaklı çömlek, iki obje ile pompalı tüfek buldu.

Öte yandan, yasa dışı kenevir ekimi nedeniyle 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ç'yi gözaltına alan ekipler, işlemlerinin ardından Akhisar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz kurumuna teslim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haluk Satır