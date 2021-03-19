Pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 2 polis yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 2 polis yaralandı

19.03.2021 20:19 | Son Güncelleme: 19.03.2021 20:51

Manisa'nın Salihli ilçesinde pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 2 polis yaralandı, köpeğin sahibi tutuklandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 2 polis yaralandı, köpeğin sahibi tutuklandı.

Bir kişinin Kurtuluş Mahallesi Koşuyolu Caddesi'nde pitbull cinsi köpeği tasmasız ve ağızlıksız dolaştırdığı ihbarı üzerine Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, köpeğin sahibi M.E'yi uyardı.

Polislerin köpeğine tasma ve ağızlık takması konusundaki uyarısına sinirlenen M.E'nin köpeğine memurlara saldırması yönünde komut vererek kaçtığı iddia edildi. Yaralanan polis memurları B.K. ve F.B, Salihli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Hekimler B.K'ye 30, F.B'ye ise 2 gün istirahat raporu verdi.

Kaçan köpek sahibi M.E, polis ekipleri tarafından yakalandı. M.E, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Sahibine 10 bin 434 lira para cezası kesilen köpek, Salih Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edildi.

Pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 2 polis yaralandı
Pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 2 polis yaralandı
Pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 2 polis yaralandı
Pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 2 polis yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haluk Satır

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Hulusi Akar Meral Akşener Pervin Buldan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Demet Akalın Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Bülent Uygun Abdullah Avcı Halis Özkahya
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 2 polis yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 20:54:40. #1.16#
title