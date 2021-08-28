Son dakika haberleri: Otomobille midibüsün çarpışması sonucu hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi toprağa verildi
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Son dakika haberleri: Otomobille midibüsün çarpışması sonucu hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi toprağa verildi

Son dakika haberleri: Otomobille midibüsün çarpışması sonucu hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi toprağa verildi
Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Sarıhan - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Manisa'nın Salihli ilçesinde otomobil ile işçileri taşıyan midibüsün çarpışması sonucu yaşamını yitiren 4 kişinin cenazeleri Alaşehir ilçesinde defnedildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde otomobil ile işçileri taşıyan midibüsün çarpışması sonucu yaşamını yitiren 4 kişinin cenazeleri Alaşehir ilçesinde defnedildi.

Salihli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çalışan işçileri Alaşehir'e götüren midibüsün Kabazlı mevkisinde karşı yönden gelen otomobille çarpışması sonucu hayatını kaybeden Ramazan Çetinkaya (67) ve eşi Ayşe Çetinkaya (61) ile İsmail Uçar (63) ve Mahmut Bozkurt'un (28) cenazeleri, yakınları tarafından Alaşehir Devlet Hastanesi morgundan alındı.

Çetinkaya çiftinin cenazeleri, Alaşehir'deki Kadı Camisi'nde kılınan namazın ardından Çağlayan Mezarlığı'na defnedildi. Çiftin çocukları ve ailesinin gözyaşı döktüğü cenaze törenine Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu da katıldı.

Kazada yaşamını yitiren 2 çocuk babası İsmail Uçar'ın cenazesi de Yenimahalle Hilaliye Camisi'nde kılınan namazın ardından Yeni Mezarlığa defnedildi. Cenazede Uçar'ın eşi ve çocukları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Mahmut Bozkurt'un cenazesi de Çağlayan Mahallesi'ndeki camide kılınan namazın ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

Öte yandan kaza anını bir akaryakıt istasyonun güvenlik kamerasının kaydettiği belirlendi. Görüntülerde otomobilin kontrolden çıkarak karşı yönden gelen midibüse çarptığı görülüyor.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinden Salihli yönüne giden 35 BUF 96 plakalı otomobil, dün gece saatlerinde Kabazlı mevkisinde fabrikada çalışan işçileri taşıyan 45 J 4756 plakalı yolcu midibüsü ile çarpışmış, kazada 4 kişi ölmüş, 6 kişi yaralanmıştı.

Son dakika haberleri: Otomobille midibüsün çarpışması sonucu hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi toprağa verildi
Son dakika haberleri: Otomobille midibüsün çarpışması sonucu hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi toprağa verildi
Son dakika haberleri: Otomobille midibüsün çarpışması sonucu hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi toprağa verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Sarıhan

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Son dakika haberleri: Otomobille midibüsün çarpışması sonucu hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi toprağa verildi - Haberler
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