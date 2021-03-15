Son dakika: Otomobil ile kamyon çarpıştı: 4 ölü (2)
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Son dakika: Otomobil ile kamyon çarpıştı: 4 ölü (2)

15.03.2021 21:07 | Son Güncelleme: 15.03.2021 21:18

Son dakika gündem haberine göre Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi öldü.

Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi öldü.

Emrah İçke'nin kullandığı 35 BP 045 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 35 AKG 484 plakalı kamyon Soma-Bergama kara yolu Avdan Mahallesi Kavşağı yakınında çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan sürücü İçke ile Tayfun İndirik ve İlhan Merdin'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Aynı araçta bulunan ve Soma Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Uğur Kurşuncu da hastanede hayatını kaybetti.

Kamyon sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi.

Son dakika: Otomobil ile kamyon çarpıştı: 4 ölü (2)
Son dakika: Otomobil ile kamyon çarpıştı: 4 ölü (2)
Son dakika: Otomobil ile kamyon çarpıştı: 4 ölü (2)
Son dakika: Otomobil ile kamyon çarpıştı: 4 ölü (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Murat Kaygusuzer

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