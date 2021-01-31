Manisa'da korkunç infaz: 4 ölü
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Manisa'da korkunç infaz: 4 ölü

31.01.2021 19:55 | Son Güncelleme: 31.01.2021 20:02

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde başlarından vurulmuş halde 4 kişinin cansız bedeni bulundu.

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde başlarından vurulmuş halde 4 kişinin cansız bedeni bulundu.

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde 4 kişi başlarından vurularak öldürüldü. Ahmetli ilçesine bağlı Kestelli Mahallesi Akçeşme mevkiinde alacak verecek meselesi yüzünden olduğu iddia edilen olayda, 4 kişi başlarından vurularak öldürüldü. Olayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

(İlker Uyar/İHA)

Manisa'da korkunç infaz: 4 ölü
Manisa'da korkunç infaz: 4 ölü
Manisa'da korkunç infaz: 4 ölü
Manisa'da korkunç infaz: 4 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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