Manisa'da korkunç infaz: 4 ölü
31.01.2021 19:55 | Son Güncelleme: 31.01.2021 20:02
Manisa'nın Ahmetli ilçesinde başlarından vurulmuş halde 4 kişinin cansız bedeni bulundu.
Manisa'nın Ahmetli ilçesinde başlarından vurulmuş halde 4 kişinin cansız bedeni bulundu.
Manisa'nın Ahmetli ilçesinde 4 kişi başlarından vurularak öldürüldü. Ahmetli ilçesine bağlı Kestelli Mahallesi Akçeşme mevkiinde alacak verecek meselesi yüzünden olduğu iddia edilen olayda, 4 kişi başlarından vurularak öldürüldü. Olayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.
(İlker Uyar/İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı