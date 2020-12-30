Son dakika haber! Manisa'da balkondan düşen genç hayatını kaybetti
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Son dakika haber! Manisa'da balkondan düşen genç hayatını kaybetti

30.12.2020 17:15 | Son Güncelleme: 30.12.2020 17:18
Son dakika haber! Manisa'da balkondan düşen genç hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberine göre Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir apartmanın beşinci katından düşen 19 yaşındaki genç kurtarılamadı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir apartmanın beşinci katından düşen 19 yaşındaki genç kurtarılamadı.

Şehitler Mahallesi Mehmetçik Caddesi'nde bir apartmanın beşinci katında ailesiyle ikamet eden Vefa Burak Yıldırım (19), henüz belirlenemeyen bir nedenle balkondan düştü.

Olay yerine gelen sağlık ekibinin müdahale ettiği Yıldırım, özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yıldırım, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haluk Satır

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