Son dakika haber | Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; 3 ölü (11)
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Son dakika haber | Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; 3 ölü (11)

Son dakika haber | Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; 3 ölü (11)
Demirören Haber Ajansı / Ahmet İstek - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... TUĞBA ÖZAY GÖZYAŞLARI ARASINDA YARDIM İSTEDİManavgat'ın Bucakşeyhler Mahallesi'nde seraları, zeytin ve portakal bahçelerinin olduğu çiftliği hasar gören eski manken Tuğba Özay, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda gözyaşlarını tutamadı.

TUĞBA ÖZAY GÖZYAŞLARI ARASINDA YARDIM İSTEDİ

Manavgat'ın Bucakşeyhler Mahallesi'nde seraları, zeytin ve portakal bahçelerinin olduğu çiftliği hasar gören eski manken Tuğba Özay, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda  gözyaşlarını tutamadı. Yangını yakından takip edip, alevlerin çiftliğine sıçraması üzerine ilk uçakla Antalya'ya gelen Özay, sosyal medya hesaplarından gözyaşları arasında yardım istedi. Özay, "Yanıyoruz, çiftliğimiz yanıyor. Ne olur sesimizi duyurun. Şu an Manavgat'a yetişmeye çalışıyorum. Ne olur sesimizi duyurun. Yanıyor çiftliğimiz yanıyor, her yer, her şey yanıyor. Yangın uçakları daha çok gelmeli. Her yer yanıyor" dedi.

Özay, bu çağrının ardından hastaneye kaldırıldığını ve felç geçirdiğini açıkladı. Özay hastaneden görüntüsünü paylaşarak, "Ben felç geçirdim arkadaşlar. Her yer yandı, her şeyimiz çiftliğimiz, evimiz her şey. Dünden beri yalvarıyorum destek istiyorum. Ben felç geçirdim kollarım hiçbir yerim tutmuyor" diye konuştu.DAHA ÖNCE DE YANMIŞTIManavgat'ın Bucakşeyhler Mahallesi'nde 2007 yılında çıkan orman yangınında 950 hektar ormanlık alan yanmıştı. Yangının olduğu bölgede bulunan Tuğba Özay'ın çiftliği de hasar görmüştü

Ahmet İSTEK/ANTALYA,

Son dakika haber | Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; 3 ölü (11)
Son dakika haber | Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; 3 ölü (11)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet İstek

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