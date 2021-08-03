Mehmetçik, yangında evi yıkılan vatandaşın altınlarını bulup teslim etti
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Mehmetçik, yangında evi yıkılan vatandaşın altınlarını bulup teslim etti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'nın Akseki ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ederken orman yangınında kül olan evlerin enkaz kaldırma çalışmaları yapılıyor. Bu yangınlarda yıkılan evlerden birinin enkazında 8 adet bilezik bulan jandarma altınları sahibine teslim etti.

Akseki'de ormanlık alanda 29 Temmuz gecesi çıkan yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Gece boyuna karadan yapılan müdahale, sabah saatlerinden itibaren havadan da başlandı. Günlerdir yanan bölgede alevler bazı mahallelerde büyük yıkıma neden oldu. Bu yıkımlarda evlerini hiçbir şey alamadan terk eden vatandaşlar, enkaz kaldırma çalışmalarında evlerinde kalan son eşyaları aradı.

JANDARMA VATANDAŞIN BİLEZİKLERİ ENKAZIN İÇİNDEN ÇIKARDI

Jandarma Genel Komutanlığı, Antalya'nın Akseki ilçesindeki yangında evi yıkılan bir vatandaşın, enkaz altında kalan 8 bileziğinin bulunarak teslim edildiğini duyurdu. Sosyal medya hesaplarından fotoğraf paylaşan komutanlık, "Antalya Akseki'de ikamet eden ve yangın sebebiyle evi yıkılan Süleyman Amcamızın 8 bileziği, Jandarma Komandolarımız tarafından yapılan aramalar sonucunda enkaz altında bulunarak kendisine teslim edilmiştir" ifadesine yer verdi.

YANAN EVLER YIKILIYOR

Manavgat Belediyesi, çeşitli mahallelerde yangın felaketine maruz kalarak kullanılamayacak duruma geldiği için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yıkımı istenen evlerde çalışmalara başlandı. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in talimatı üzerine harekete geçen Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 3 paletli ekskavatör, 3 kazıyıcı yükleyici, 2 yükleyici, 10 kamyon, 3 TIR ve toplam 25 kişilik ekiple, köylere ulaşarak yıkımlara başladı.

Mehmetçik, yangında evi yıkılan vatandaşın altınlarını bulup teslim etti

BAKANLIK BELİRLEDİ

Bakanlığın belirlemelerine göre, Karaöz'de belirlenen 74 evden 16'sı, Aksaz'da belirlenen 32 evden 15'i, Hocalı'da belirlenen 20 evden 6'sı yıkıldı. Saraçlı Mahallesi'nde de 111 yapının yıkılacağı belirtildi. Hocalı Mahallesi'nde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yapılacak tebliğler sonrasında yıkımların hızlandırılacağı belirtildi. Manavgat Belediyesi ekipleri, Aşağı Işıklar Mahallesi'nde de 2 evin yıkımını gerçekleştirdi.

BAŞKAN SÖZEN MAĞDURLARI TESELLİ ETTİ

Manavgat Belediye Başkanı Sözen, yıkımlar sırasında mahalleleri tek tek ziyaret etti. Başkan Sözen'in, evlerin yıkımı sırasında oldukça üzgün olduğunu gözlendi. Başkan Sözen, vatandaşlarla sohbet ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Manavgat Belediyesi'nin her an yangınzedelerin yanında olduğunu dile getiren Sözen, "Bakanlığın yıkım için tespit ettiği yanan evlerin yıkımlarını tebligatlar yapıldıkça gerçekleştiriyoruz. Böyle olmasını biz de istemezdik. Ne söylesek yetersiz kalıyor" dedi.

Mehmetçik, yangında evi yıkılan vatandaşın altınlarını bulup teslim etti
Mehmetçik, yangında evi yıkılan vatandaşın altınlarını bulup teslim etti
Mehmetçik, yangında evi yıkılan vatandaşın altınlarını bulup teslim etti
Mehmetçik, yangında evi yıkılan vatandaşın altınlarını bulup teslim etti
Mehmetçik, yangında evi yıkılan vatandaşın altınlarını bulup teslim etti
Mehmetçik, yangında evi yıkılan vatandaşın altınlarını bulup teslim etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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