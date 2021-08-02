Son dakika haber | Manavgat'taki büyük yangın 6'ncı gününde (19)

Son dakika gündem haberine göre DEMRE'DEKİ YANGIN EL BİRLİĞİYLE SÖNDÜRÜLDÜAntalya'nın Demre ilçesine bağlı Davazlar Mahallesi'ndeki Divle mevkiinde çıkan orman yangını, yaklaşık iki saat süren çalışma ile söndürüldü.