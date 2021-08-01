Manavgat'ta ekiplerin yangın mücadelesine vatandaşlar da destek oluyor
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Manavgat'ta ekiplerin yangın mücadelesine vatandaşlar da destek oluyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manavgat'ta ekiplerin yangın mücadelesine vatandaşlar da destek oluyor 5. gününde yangın Taşağıl bölgesinde etkisini sürdürüyor Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangını devam ediyor.

Manavgat'ta ekiplerin yangın mücadelesine vatandaşlar da destek oluyor

5. gününde yangın Taşağıl bölgesinde etkisini sürdürüyor

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangını devam ediyor. İtfaiye erleri ve vatandaşlar yangını söndürebilmek için var gücüyle çalışıyor.

Manavgat ilçesinde 5 gün önce öğle saatlerinde 4 noktada aynı anda başlayan yangın halen devam ediyor. Bir çok mahallenin yandığı, hayvanların telef olduğu dekarlarca ormanlık alanın etkilendiği yangın Taşağıl bölgesinde etkisini sürdürüyor. Jandarma ekipleri bölgeye girişi kapatırken, karadan ve havadan müdahale devam ediyor. Ekiplerin yardımına vatandaşlarda koştu. Yamaçlık alana hortum çekmeye yardım eden vatandaşlar, diğer taraftan da testereler ile kesim yapıyor. Rüzgarın etkisini sürdürdüğü bölgede kızılçam ağaçlarının zaman zaman alevlendiği görüldü.

Manavgat'ta ekiplerin yangın mücadelesine vatandaşlar da destek oluyor
Manavgat'ta ekiplerin yangın mücadelesine vatandaşlar da destek oluyor
Manavgat'ta ekiplerin yangın mücadelesine vatandaşlar da destek oluyor
Manavgat'ta ekiplerin yangın mücadelesine vatandaşlar da destek oluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsa Akar

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