Son dakika haber | Maltepe'de trafik kazası: 1 yaralı
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Son dakika haber | Maltepe'de trafik kazası: 1 yaralı

29.09.2020 07:15 | Son Güncelleme: 29.09.2020 07:18
Son dakika haber | Maltepe'de trafik kazası: 1 yaralı

Gelen son dakika haberine göre Maltepe'de karşı şeride geçerek otomobile çarpan cipin sürücüsü ağır yaralandı.

Maltepe'de karşı şeride geçerek otomobile çarpan cipin sürücüsü ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Maltepe D-100 Karayolu Ankara istikametinde seyir halinde olan Ömer D. (26) idaresindeki 46 SZ RP yabancı plakalı cip, kontrolden çıkarak karşı şeride geçti ve Arif Y'nin kullandığı 34 KB 7529 plakalı otomobille çarpıştı, ardından orta refüjdeki bariyerlere çarparak durabildi.

Kazada cip sürücüsü araçta sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin, sıkıştığı yerden çıkardığı yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle kontrollü olarak sağlanan trafik akışı, kaza yapan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Koç

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