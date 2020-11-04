Son dakika haber: Maltepe'de kırmızı reçeteli ilacı vermeyen eczaneciye kurusıkı tabancayla ateş açtı
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Son dakika haber: Maltepe'de kırmızı reçeteli ilacı vermeyen eczaneciye kurusıkı tabancayla ateş açtı

04.11.2020 09:29 | Son Güncelleme: 04.11.2020 09:52

Son dakika haberi: Ali Kerem BENGİ / Maltepe'de maskeli bir kişi nöbetçi eczaneden kırmızı reçeteli bir ilacı istedi.

Ali Kerem BENGİ/ Maltepe'de maskeli bir kişi nöbetçi eczaneden kırmızı reçeteli bir ilacı istedi. Şüpheli, ilacı vermeyen eczaneciyi önce darp etti, ardından da kurusıkı tabancayla karnından vurdu. Kaçan şüpheli aranırken, eczaneci  Furkan Aydın " Karnımda ağrı var. Kırmızı reçeteli ilaçları almaya gelmişti. Ben de o ilaçları vermeyince kendisiyle boğuştuk. " dedi.

Olay, Altıntepe Mahallesi'nde geçen cumartesi saat 08.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, maskeli bir kişi silahla nöbetçi eczaneye gelerek eczaneci Furkan Aydın'dan kırmızı reçeteli ilaçlar istedi. Aydın, ilaçların doktor raporu olup olmadığını sorunca aralarında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında şüpheli elindeki silahıyla Aydın'ı karnından vurup kırmızı reçeteyle satılan ilaçları da alıp olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri eczanenin çevresinde güvenlik önlemi aldı. Kavga sırasında darp edildiği ve kurusıkı mermisiyle karından vurulan Furkan Aydın ambulansla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Maltepe Asayiş Büro Amirliği ve Olay yeri inceleme ekipleri eczanede delil araştırması yaptı. Polis ekipleri güvenlik kameralarını incelemesin ardından otomobile kaçan hırsızı yakalamak için çalışma başlattı. 

"İLAÇLARI VERMEYİNCE KENDİSİYLE BOĞUŞTUK" 

Eczane teknisyeni Furkan Aydın "Şu anda konuşmaya mecalim yok. Karnıma kuru sıkı tabancayla ateş açtı. Karnımda ağrı var. Tek kişiydi kırmızı reçeteli ilaçları almaya gelmişti. Ben de o ilaçları vermeyince kendisiyle boğuştuk. Bugün de nöbetçiydik zaten" dedi.

Olayın görgü tanığı "Yolda yürürken silah sesleri duydum. Eczaneden kaçan birini gördüm. Eczanedeki teknisyen içeriden çıkarak bana 'Polisi arar mısınız?' dedi. Ben de hemen polisi arayarak durumu bildirdim. Olayı gerçekleştiren bir kişiydi. Eczanedeki teknisyenin söylediğine göre kırmızı reçeteli ilaçları almaya çalışmış. Aralarında boğuşma olmuş. İlaçları alan kişi kurusıkı tabancasıyla ateş etmiş" diye konuştu.

Son dakika haber: Maltepe'de kırmızı reçeteli ilacı vermeyen eczaneciye kurusıkı tabancayla ateş açtı
Son dakika haber: Maltepe'de kırmızı reçeteli ilacı vermeyen eczaneciye kurusıkı tabancayla ateş açtı
Son dakika haber: Maltepe'de kırmızı reçeteli ilacı vermeyen eczaneciye kurusıkı tabancayla ateş açtı
Son dakika haber: Maltepe'de kırmızı reçeteli ilacı vermeyen eczaneciye kurusıkı tabancayla ateş açtı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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