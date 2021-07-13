Son dakika haber... Malatya merkezli 4 ilde terör örgütü PKK/KCK/YPG operasyonu: 5 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... Malatya merkezli 4 ilde terör örgütü PKK/KCK/YPG operasyonu: 5 gözaltı

Son dakika haber... Malatya merkezli 4 ilde terör örgütü PKK/KCK/YPG operasyonu: 5 gözaltı
Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Malatya merkezli 4 ilde terör örgütü PKK/KCK/YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Malatya merkezli 4 ilde terör örgütü PKK/KCK/YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün faaliyetlerinin önlenebilmesi ve deşifre edilmesi amacıyla yürüttüğü çalışmalar neticesinde, PKK/KCK'nın Suriye uzantısı YPG içerisinde silahlı faaliyet yürüten ve örgüt içerisinde sözde takım komutanı olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen 5 şüphelinin Türkiye'ye giriş yaptığını belirledi.

Örgüt mensuplarının yakalanması için 6 ay süren takip çalışmaları sonucunda Malatya, İstanbul, Antalya ve Kocaeli'de operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
MSB: Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Gece Kartalları olarak anılan bekçilerin düğünde oynadığı Al Yazma Zeybeği büyük beğeni topladı
Gece Kartalları olarak anılan bekçilerin düğünde oynadığı Al Yazma Zeybeği büyük beğeni topladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Bülent Kuşoğlu Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Tolga Akış Sertab Erener Orhan Gencebay Mahsun Kırmızıgül
Spor Ali Koç Balotelli Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber... Malatya merkezli 4 ilde terör örgütü PKK/KCK/YPG operasyonu: 5 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.7.2021 10:55:49. #1.14#

title