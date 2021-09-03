Malatya'da üç ayrı silahlı olay: 4 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Malatya'da üç ayrı silahlı olay: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Malatya'da üç ayrı silahlı olay: 4 yaralı Malatya'da meydana gelen 3 ayrı silahlı olayda 4 kişi yaralandı.

Malatya'da üç ayrı silahlı olay: 4 yaralı

MALATYA - Malatya'da meydana gelen 3 ayrı silahlı olayda 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, gündüz saatlerinde Yeşilyurt ilçesine bağlı Konak Mahallesi'nde meydana gelen ilk olayda, 4 kişi tarafından araçla ikametinden alınan T.T. TOKİ konutları alt kısmında bahçelik bir alana götürülmesinin ardından burada M.Ç. tarafından darp edildikten sonra tüfekle vurularak yaralandı. Şüpheli şahıs ve beraberindeki arkadaşları bölgeden ayrılırken, yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Akşam saatlerinde Yeşilyurt İlçesine bağlı Gündüzbey Mahallesi'nde alacak verecek meselesi yüzünden meydana gelen ikinci olayda ise bir çay ocağında çay içtiği esnada daha önce tartıştığı İ.Y.'nin pompalı tüfekli saldırısına maruz kalan M.Ö. yaralandı. Kol ve göğüs kısmına isabet alan yaralı şahıs önce Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi'ne ardından da Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler 2 adet tüfek kartuşu buldu.

Battalgazi ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi Nasuhi Caddesi üzerinde bulunan bir kafede meydana gelen son olayda ise iddiaya göre, gündüz saatlerinde yaşanan bir olayın ardından kafeye gelen kalabalık bir grup ile Ş.Ö., M.İ.A. arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışmanın ardından Ş.Ö., M.İ.A. tarafından açılan ateş sonucunda Ş.D. ile M.M.P. yaralandı. Yaralılardan Ş.D. ticari bir araçla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne diğer yaralı M.M.P. ise Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılırken, olayın şüphelileri bölgeden kaçarak uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, ekipler olayın gerçekleştiği işyerinde inceleme yaptı.

Polis ekiplerinin her üç olayında şüphelilerini yakalamak için başlatmış olduğu çalışma sürüyor.

Malatya'da üç ayrı silahlı olay: 4 yaralı
Malatya'da üç ayrı silahlı olay: 4 yaralı
Malatya'da üç ayrı silahlı olay: 4 yaralı
Malatya'da üç ayrı silahlı olay: 4 yaralı
Malatya'da üç ayrı silahlı olay: 4 yaralı
Malatya'da üç ayrı silahlı olay: 4 yaralı
Malatya'da üç ayrı silahlı olay: 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Eryılmaz

Polisten kaçan suç makinelerinin kullandığı araç, yol kenarında servis bekleyen kadına çarptı
Polisten kaçan suç makinelerinin kullandığı araç, yol kenarında servis bekleyen kadına çarptı
Genç kız 'Beni kurtarın' diyerek pencereden kendini boşluğa bıraktı
Genç kız "Beni kurtarın" diyerek pencereden kendini boşluğa bıraktı
Eşinin banyoya kilitleyip 100 yerinden bıçakladığı kadın, korku dolu anları anlattı
Eşinin banyoya kilitleyip 100 yerinden bıçakladığı kadın, korku dolu anları anlattı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Gülben Ergen Demet Akalın Deniz Akkaya Seren Serengil
Spor Marcao Ali Öztürk Burak Yılmaz Ünal Karaman Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Malatya'da üç ayrı silahlı olay: 4 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.9.2021 01:19:53. #1.15#

title