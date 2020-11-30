Son dakika haber: Maaşını çekmeye bankaya gitti, HES kodundan karantinayı ihlal ettiği ortaya çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber: Maaşını çekmeye bankaya gitti, HES kodundan karantinayı ihlal ettiği ortaya çıktı

30.11.2020 13:46 | Son Güncelleme: 30.11.2020 13:51
Son dakika haber: Maaşını çekmeye bankaya gitti, HES kodundan karantinayı ihlal ettiği ortaya çıktı

Son dakika haber... ZONGULDAK'ta, koronavirüs testi pozitif çıkan Zülfiye B. (62), evde karantina altında olması gerekirken maaşını çekmek için bankaya gitti.

ZONGULDAK'ta, koronavirüs testi pozitif çıkan Zülfiye B. (62), evde karantina altında olması gerekirken maaşını çekmek için bankaya gitti. HES kodu sorgulamasında karantinayı ihlal ettiği belirlenen Zülfiye B., ambulansla yurda götürüldü.

Kozlu ilçesinde yaşayan Zülfiye B., maaşını çekmek için kent merkezinde bulunan bankaya gitti. Banka şubesine girişte HES sorgulaması yapılan Zülfiye B.'nin, Covid-19 hastası olduğu ortaya çıktı. Görevlilerin haber vermesiyle polis ekipleri bankaya geldi. Gözlem altına alınan Zülfiye B. için sağlık ekiplerine haber verildi.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyalini vermişti! Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması gelecek mi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyalini vermişti! Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması gelecek mi?
Şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu'na yumruk atmıştı! Savunması yaptığından da skandal oldu
Şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu'na yumruk atmıştı! Savunması yaptığından da skandal oldu
EDHO'nun kadın çalışanlarına otelde şok! Çıplak halde odaya girip tecavüze yeltendiler
EDHO'nun kadın çalışanlarına otelde şok! Çıplak halde odaya girip tecavüze yeltendiler
Kısa sürede gelen ekipler, kadını ambulansla yurda götürdü. Zülfiye B.'nin 14 gün yurtta kalacağı ve hakkında adli işlem başlatılacağı öğrenildi.

Son dakika haber: Maaşını çekmeye bankaya gitti, HES kodundan karantinayı ihlal ettiği ortaya çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aytaç ÖZTÜRK

İlgili Haberler

Karantinayı ihlal edip pazara gitti, HES kodu sorgulamasında yakalandı
Karantinayı ihlal edip pazara gitti, HES kodu sorgulamasında yakalandı
Karantina ihlali, HES kodu kontrolünde tespit edildi
Karantina ihlali, HES kodu kontrolünde tespit edildi
Banka, AVM ve PTT şubelerine HES kodu zorunluluğu getirildi
Banka, AVM ve PTT şubelerine HES kodu zorunluluğu getirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Osman Kavala Devlet Bahçeli Mustafa Şentop İbrahim Aydemir Alaattin Çakıcı
Magazin Kenan Işık Serdar Ortaç Gonca Vuslateri İbrahim Tatlıses
Spor Tisserand Gökhan Gönül Sergen Yalçın Josef De Souza Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Oyunlar Antalya Beşiktaş Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Maaşını çekmeye bankaya gitti, HES kodundan karantinayı ihlal ettiği ortaya çıktı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.11.2020 13:50:48. #1.14#
title