Son dakika haber! Lüleburgaz'da sokaktaki cinayette 2 gözaltı

Lüleburgaz ilçesi Kocasinan Mahallesi'nde, dün saat 21.30 sıralarında yolda yürüyen Osman Boz, 2 kişi tarafından takip edildiğini fark etti. Ülkü Sokak'a giren Boz, buradaki markete sığınmak istedi. Bu sırada, kendisini takip edenlerden biri, marketin kapısında Boz'a tabancayla ateş etti. Başına 3 kurşun isabet eden Boz, kanlar içinde yere yığıldı. Osman Boz'a ateş eden saldırganla yanındaki kişi, yolun karşısındaki otomobile binerek kaçtı. Boz, kaldırıldığı Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Çeşitli suçlardan kaydı bulunduğu belirlenen Osman Boz, memleketi Kırklareli'nin Babaeski ilçesi Katranca köyünde toprağa verildi.