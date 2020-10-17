Son dakika haber: Londra'da Kovid-19 önlemlerine karşı yürüyüş düzenlendi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber: Londra'da Kovid-19 önlemlerine karşı yürüyüş düzenlendi

17.10.2020 20:13 | Son Güncelleme: 17.10.2020 20:16
Son dakika haber: Londra'da Kovid-19 önlemlerine karşı yürüyüş düzenlendi

Gelen son dakika haberlerine göre İngiltere'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri ve aşı karşıtı StandUpX adlı grubun üyeleri, gösteri yasağına rağmen başkent Londra'da yürüyüş yaptı.

İngiltere'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri ve aşı karşıtı StandUpX adlı grubun üyeleri, gösteri yasağına rağmen başkent Londra'da yürüyüş yaptı.

StandUpX üyeleri, yerel saatle 13.00'te (TSİ 15.00) Hyde Park'ta bir araya geldi. Ülkede 6'dan fazla kişinin bir araya gelmesinin yasak olmasına rağmen grup üyeleri, toplu halde yürüyüşe geçti.

Oxford Caddesi'nden geçerek Leicester Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, burada yapılan konuşmaları dinledi.

Bu arada bir kişi polis tarafından gözaltına alındı. Grup üyelerinin polisi engellemeye çalışması üzerine kısa süreli arbede yaşandı.

Olay sonrası Londra sokaklarındaki yürüyüşlerine devam eden gösterciler, eylemi Trafalgar Meydanı'nda sonlandırdı.

"Onayımız yok", "Kovid-19 aldatmacası", "Hükümet yalan söylüyor" yazılı pankartlar taşınan gösteride, önlemlerin kaldırılması istendi.

Grubun önceki haftalarda daha çok kişinin katılımıyla yaptığı gösteride onlarca kişi gözaltına alınmıştı.

Toplam vaka 700 bini geçti

Bu arada ülkede son 24 saatte 150 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybı 43 bin 579'a, vaka sayısı da 16 bin 171 artarak 705 bin 428'e çıktı.

Ülkede son haftalarda günlük vakalar 15 bini geçerken, başkent Londra'da farklı hane halkı üyelerinin ev, bar ve restoran gibi kapalı mekanlarda bir araya gelmeleri bugün itibarıyla yasaklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Esen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Muharrem İnce Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Yasmin Erbil Erdem Tepegöz Mehmet Ali Erbil
Spor Sergen Yalçın Malcolm Thomas Garry Rodrigues Mahmut Tekdemir Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Ateş Füze Otomobil Karadeniz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Londra'da Kovid-19 önlemlerine karşı yürüyüş düzenlendi - Londra
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.10.2020 20:16:54. #1.14#
title