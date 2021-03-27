Son dakika haber | Libya'daki Rus Wagner paralı askerlerinin Trablus'ta yerleştirdiği mayına basan bir sivil yaşamını yitirdi
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Son dakika haber | Libya'daki Rus Wagner paralı askerlerinin Trablus'ta yerleştirdiği mayına basan bir sivil yaşamını yitirdi

Anadolu Ajansı / Said İbicioğlu - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Libya'daki Rus Wagner paralı askerlerinin Trablus'ta yerleştirdiği mayına basan bir sivil yaşamını yitirdi

Son dakika gelişmesine göre Libya'nın başkenti Trablus'un güneyinde, Halife Hafter saflarında savaşan Rus Wagner paralı askerlerinin yerleştirdiği mayına basan bir sivil hayatını kaybetti.

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Libya'nın başkenti Trablus'un güneyinde, Halife Hafter saflarında savaşan Rus Wagner paralı askerlerinin yerleştirdiği mayına basan bir sivil hayatını kaybetti.

Libya hükümetinin yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyon Odası Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Ahya el-Berriyye bölgesinde bastığı mayının patlaması sonucu ölen kişinin Yusuf es-Suveyi isimli sivil bir vatandaş olduğu belirtildi.

Açıklamada, milislerin mayını Trablus'tan çekilmeden önce yerleştirdiği aktarıldı.

Libya ordusundan 22 Mayıs 2020'de yapılan açıklamada, ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter milislerinin Trablus'un güneyinden çekildiği sırada Selahaddin, El-Meşru ve Ayn Zera bölgelerine mayın yerleştirdiği duyurulmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Said İbicioğlu

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