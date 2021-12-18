Son dakika haber... 'Laf atma' cinayeti davasında tahliye ettiren rapor

ANKARA'da Hasan Bağcı'nın (22), parkta laf attığı B.Ö. adlı kızın sevgilisi ve onun arkadaşları tarafından art arda 3 noktada tekme tokat dövülerek öldürülmesiyle ilgili 2'si tutuklu 10 sanığın yargılandığı davanın dosyasına, olayın güvenlik kamerası görüntülerine ilişkin bilirkişi raporu girdi. Raporda, Bağcı'nın ölümüne neden olan darbeleri vurduğu iddia edilen tutuklu sanıklardan Bünyamin Yıkılmaz'ın herhangi bir eyleminin tespit edilemediği yer aldı. Yıkılmaz, rapor üzerine adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Hasan Bağcı, geçen yıl 20 Ağustos'ta, Batıkent Ali Dinçer Parkı'nda arkadaşlarıyla otururken, yanlarından geçen B.Ö. adlı kıza laf attı. B.Ö.'nün durumu sevgilisi Cüneyt Yıldırım'a anlatması üzerine kavga çıktı. Bağcı ve arkadaşları ile Yıldırım ve arkadaşları arasında parkta başlayan kavga, daha sonra 700 metre uzaklıktaki boş alanda devam etti. Kalabalık arasında kalan Bağcı, tekme tokat dövüldü. Grubun arasından kurtularak kaçan Bağcı, 300 metre ileride kendisini yakalayan Yıldırım tarafından tekrar tekme tokat dövüldü. Arkadaşının alıp götürmeye çalıştığı Bağcı, kimliği tespit edilemeyen kişiler tarafından da darbedildi. Aldığı darbelerle ağır yaralanan Bağcı, ambulansla hastaneye kaldırıldı; ancak 2 gün sonra hayatını kaybetti.

Tanık ve sanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, bilirkişi raporuna göre; ölüm olayının gerçekleştiği son olay yerine Bünyamin Yıkılmaz'ın araçla geldiğinin gözüktüğünün, araçtan indikten sonra arbedenin yaşandığı gruba yaklaştığı ancak sonrasında 2 kişi ile birlikte tekrar araca binerek olay yerinden uzaklaştığının, arbede sırasında herhangi bir eyleminin tespit edilemediğini bildirdi. Rapor doğrultusunda 16 ay tutuklu kalan sanık Bünyamin Yıkılmaz'ın, adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi. Dava kapsamında, tek tutuklu sanık, laf atılan B.Ö.'nün sevgilisi Cüneyt Yıldırım kaldı.