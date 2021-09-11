Son dakika haber: Kuzenini öldüren şüpheli tutuklandı

İZMİR'in Buca ilçesinde, tartıştığı kuzeni Serkan Erdoğan'ı (32) bıçakladıktan sonra başını sert cisimle ezerek öldüren Mustafa Erdoğan (44), tutuklandı. Mustafa Erdoğan'ın uyuşturucu bağımlısı olduğu ileri sürülen Serkan Erdoğan'a uyuşturucu kullanmamasını ve evden ayrılan eşi ve çocuklarının tekrar eve gelmesi için konuştuğu bundan dolayı aralarında tartışma çıktığı ileri sürüldü.

Olay, dün Laleli Mahallesi 425 Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın zemin katındaki dairede meydana geldi. Mustafa Erdoğan ile evli ve ikiz kız çocuğu babası kuzeni Serkan Erdoğan arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Mustafa Erdoğan, Serkan Erdoğan'ı bıçakladıktan sonra başını sert cisimle ezdi ve kaçtı. Babasının Serkan Erdoğan'a ulaşamayınca merak edip, saat 13.00 sıralarında evine gitmesiyle olay ortaya çıktı. Kapıyı açan baba, oğlunu kanlar içinde buldu. İhbar üzerine adrese, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Serkan Erdoğan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Savcı ve polis ekipleri, evde inceleme yaptı. Serkan Erdoğan'ın cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ile Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Mustafa Erdoğan, olay yeri yakınlarında polis ekiplerince yakalandı.

Olayın ardından gözaltına alınan ve suçunu itiraf eden Mustafa Erdoğan emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mustafa Erdoğan'ın ilk ifadesinde uyuşturucu bağımlısı olduğu ileri sürülen Serkan Erdoğan'ı uyuşturucu kullanmaması konusunda uyardığı evden ayrılan eşi ve çocuklarını almasını istediği ve bundan dolayı aralarında tartışma çıktığını ileri sürdü. Mustafa Erdoğan, çıkan tartışmada Serkan Erdoğan'ın kendisine bıçak çektiği arbede sırasında bıçağı alıp Serkan Erdoğan'ı bıçakladığını ileri sürdü. Mustafa Erdoğan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.