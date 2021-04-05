Kuyuya düşen koyun AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Kuyuya düşen koyun AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı Van'ın Erciş ilçesinde 15 metre derinliğe kuyuya düşen koyun, Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.